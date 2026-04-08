Quốc hội phê chuẩn 6 Phó Thủ tướng và các bộ trưởng, trưởng ngành

Thứ Tư, 12:31, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 6 Phó Thủ tướng, gồm: Ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.

Sáng nay 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tiếp đó, sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng trình danh sách, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

quoc hoi phe chuan 6 pho thu tuong va cac bo truong, truong nganh hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

6 Phó Thủ tướng, gồm: Ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.

16 thành viên khác của Chính phủ, gồm: Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

quoc hoi phe chuan 6 pho thu tuong va cac bo truong, truong nganh hinh anh 2
Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất

Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ khóa mới có 5 Ủy viên Bộ Chính trị là Thủ tướng Lê Minh Hưng, các Phó Thủ tướng Phan Văn Giang, Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; 1 Ủy viên Ban Bí thư là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; 17 Ủy viên Trung ương Đảng. 

Ngọc Thành/VOV.VN
