Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Thứ Hai, 16:58, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Chiều nay (16/3), Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Ban Bí thư: Điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao Quyết định và chúc mừng ông Đỗ Thành Trung, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ông Đỗ Thành Trung là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới sáng tạo, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch đầu tư tài chính.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và chúc mừng ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền TP Hải Phòng, trong đó có vai trò của ông Đỗ Thành Trung, cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng sáng 16/3/2026, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế không gian phát triển của TP Hải Phòng sau sáp nhập.

"Đồng chí Đỗ Thành Trung nhận nhiệm vụ mới tại TP Hải Phòng, trung tâm kinh tế lớn của cả nước, vừa là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm hết sức nặng nề. Tôi đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình; kế thừa kết quả kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cùng tập thể cấp ủy chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa", ông Hoàng Trung Dũng nói.

Bày tỏ sự xúc động khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công giữ chức vụ quan trọng tại Hải Phòng, ông Đỗ Thành Trung cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ông Đỗ Thành Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Đỗ Thành Trung cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế cũng như sớm ổn định công việc; tiếp tục nêu cao tinh thần nói là làm, làm ngay, làm đúng và làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả, cũng như trách nhiệm, chủ động sáng tạo đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi cũng như kế thừa, phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm. Đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, các Nghị quyết của Trung ương để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng mà TP Hải Phòng đề ra.

"Những kết quả quan trọng mà TP Hải Phòng đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây là nền tảng và là động lực để tôi cùng tập thể kế thừa tiếp tục phát huy và quyết tâm xây dựng TP Hải Phòng ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp cảng biển lớn và là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như của cả nước", ông Đỗ Thành Trung nói.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Đỗ Thành Trung Hải Phòng Thứ trưởng Bộ Tài chính Phó Bí thư Hải Phòng Thành ủy Hải Phòng
Hải Phòng chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử, bảo đảm quyền của mọi cử tri
VOV.VN - Thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thuận lợi cho mọi cử tri.

Ông Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 tại Đồ Sơn, Hải Phòng
VOV.VN - Chiều 3/3, tại phường Đồ Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1. Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế biển và xây dựng thành phố cảng tầm quốc tế.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
VOV.VN - Hôm nay (3/3), Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

