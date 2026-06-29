English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Đỗ Văn Chiến dự hội nghị bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 20:03, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 ngày làm việc tại thành phố Đà Nẵng, các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số cùng trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và rèn kỹ năng hoạt động dân cử.

Ngày 29/6, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; cùng lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Công tác đại biểu, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.

Ong Do van chien du hoi nghi boi duong Dai bieu quoc hoi nguoi dan toc thieu so hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số giữ vai trò quan trọng trong việc đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội và ấn tượng trước tinh thần chủ động tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, phát huy không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ong Do van chien du hoi nghi boi duong Dai bieu quoc hoi nguoi dan toc thieu so hinh anh 2
Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố hiện có 39 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Thành phố luôn xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất đến chăm lo giáo dục, y tế, an sinh và bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng có thêm điều kiện phát huy tiềm năng của cả vùng ven biển, đồng bằng và miền núi, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực.

Ong Do van chien du hoi nghi boi duong Dai bieu quoc hoi nguoi dan toc thieu so hinh anh 3
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chào mừng tại hội nghị

Trong hai ngày 29 và 30/6, các đại biểu cùng nghiên cứu, trao đổi 5 chuyên đề về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của đại biểu; kỹ năng giám sát ngân sách, giám sát chuyên đề; quy trình xây dựng pháp luật và thẩm tra các dự án luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 29/4, tại phường Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 29/4, tại phường Bắc Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh.

Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội
Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội vừa tiến hành bầu ông Đỗ Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội vừa tiến hành bầu ông Đỗ Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội