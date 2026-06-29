Ông Đỗ Văn Chiến dự hội nghị bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số

Ngày 29/6, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; cùng lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Công tác đại biểu, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu Quốc hội khóa XVI là người dân tộc thiểu số.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số giữ vai trò quan trọng trong việc đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội và ấn tượng trước tinh thần chủ động tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, phát huy không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố hiện có 39 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Thành phố luôn xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất đến chăm lo giáo dục, y tế, an sinh và bảo tồn văn hóa truyền thống. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng có thêm điều kiện phát huy tiềm năng của cả vùng ven biển, đồng bằng và miền núi, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chào mừng tại hội nghị

Trong hai ngày 29 và 30/6, các đại biểu cùng nghiên cứu, trao đổi 5 chuyên đề về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của đại biểu; kỹ năng giám sát ngân sách, giám sát chuyên đề; quy trình xây dựng pháp luật và thẩm tra các dự án luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.