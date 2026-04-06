Ông Đỗ Văn Chiến tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ Hai, 17:53, 06/04/2026
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Đỗ Văn Chiến được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962; Quê quán: Xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

Ong Do van chien tai dac cu pho chu tich quoc hoi hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tóm tắt quá trình công tác

10/1986 - 10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III, Bắc Thái.

11/1988 - 7/1993: Trợ lý Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông Công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

8/1993 - 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

12/1994 - 1/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính-Quản trị, tỉnh Tuyên Quang.

2/1996 - 2/1998: Phó Trưởng Ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

3/1998 - 7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

8/2001 - 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ 4/2006).

6/2009 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI (từ 1/2011), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011); (từ tháng 5 - tháng 7/2011 giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, chờ Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức vụ mới).

8/2011 - 2/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

2/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII (từ 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV (từ 7/2016); Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư (từ 1/2021).

1/2021 - 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

4/2021 - 10/2024: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII (5/2024), được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV (từ 7/2021).

10/2024 - 1/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

1/2025 - 11/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

11/2025: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Đỗ Văn Chiến Quốc hội Quốc hội khóa xvi Phó Chủ tịch Quốc hội
