Ông Giàng A Câu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và Yên Bái

VOV.VN - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Hồ Việt Triều giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; trong khi đó, Đại tá Lê Việt Thắng được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.