Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Sáng nay (14/4), tại Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết bầu 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Với 73/73 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại, ngành Kế toán - Tài chính; thạc sĩ kinh tế phát triển; tiến sĩ quản lý kinh tế; trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều năm công tác trong ngành kiểm tra của Đảng tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1; Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính; Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Từ tháng 3/2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 14/01/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Bí thư điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ), nhiệm kỳ 2020–2025.

Ngày 15/1/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Ngày 1/7/2025, sau khi hợp nhất tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 17/3/2026, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động và chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết bầu 8 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Hồ Quang Bửu, Thành ủy viên; Trần Chí Cường, Thành ủy viên; Lê Quang Nam, Thành ủy viên; Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên.

