Ông Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

VOV.VN - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.