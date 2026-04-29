Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Thứ Tư, 14:29, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thăm hỏi, tri ân các gia đình có công, ông Nguyễn Thanh Nghị động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng. Đồng thời đề nghị địa phương thực hiện tốt chính sách, bảo đảm đời sống cho các gia đình chính sách.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 29/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

Ong nguyen thanh nghi tham, tang qua gia dinh chinh sach tai lam Dong hinh anh 1
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương thăm gia đình bà Lương Thị Thân.

Cùng tham gia đoàn có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ngành của tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, gồm gia đình bà Lương Thị Thân, thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình ông Mã Quang Vĩnh, thân nhân liệt sĩ.

Đoàn công tác thăm gia đình ông Mã Quang Vĩnh, thân nhân liệt sĩ ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.
Đoàn công tác thăm gia đình ông Mã Quang Vĩnh, thân nhân liệt sĩ ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; động viên các gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống cách mạng.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Ông Nguyễn Thanh Nghị Lâm Đồng gia đình chính sách 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Ông Nguyễn Thanh Nghị trình bày chương trình hành động trước cử tri Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay 7/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp và trình bày chương trình hành động trước cử tri các phường Buôn Ma Thuột và trực tuyến tại phường Tân Lập, Phường Tự An, xã Ea Ktur.

VOV.VN - Hôm nay 7/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp và trình bày chương trình hành động trước cử tri các phường Buôn Ma Thuột và trực tuyến tại phường Tân Lập, Phường Tự An, xã Ea Ktur.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: "Giá năng lượng phải minh bạch, không thực hiện bù chéo"

VOV.VN - Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết số 70 là hoàn thiện thị trường năng lượng đồng bộ, thống nhất, minh bạch, liên thông giữa các phân ngành; giá năng lượng phải minh bạch do thị trường quyết định, có sự quản lý của Nhà nước, không thực hiện bù chéo.

VOV.VN - Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết số 70 là hoàn thiện thị trường năng lượng đồng bộ, thống nhất, minh bạch, liên thông giữa các phân ngành; giá năng lượng phải minh bạch do thị trường quyết định, có sự quản lý của Nhà nước, không thực hiện bù chéo.

