Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã trao 80 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Nghị ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà con; đồng thời gửi lời động viên, chia sẻ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới các gia đình chính sách, người lao động còn nhiều khó khăn. Ông mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, từng bước ổn định và nâng cao đời sống.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động yếu thế. Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đoàn công tác của Trung ương trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, bà con nhân dân bày tỏ sự xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo trực tiếp đến thăm hỏi, động viên. Ông Trần Trung Hiếu, thương binh ở thôn Phú Cường, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là nguồn động viên tinh thần để các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

“Nhân dịp 51 năm ngày Thống nhất đất nước, toàn dân ai cũng vui mừng. Đặc biệt, các gia đình chính sách được Đảng, Nhà nước quan tâm tặng quà thì hết sức cảm động và biết ơn. Mong rằng đất nước ta ngày một tiến lên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc như Bác Hồ hằng mong muốn", ông Hiếu cho hay.