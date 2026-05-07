中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ

Thứ Năm, 15:41, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja cảm ơn ông Nguyễn Thanh Nghị đã dành thời gian tiếp đón. Ông Doraisamy Raja bày tỏ lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong quá trình đổi mới và phát triển. 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja khẳng định quan hệ Ấn Độ - Việt Nam rất tốt đẹp, không ngừng được củng cố và phát triển theo thời gian. Ông Doraisamy Raja cho rằng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Ong nguyen thanh nghi tiep tong bi thu Dang cong san An Do hinh anh 1
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja cùng các đại biểu dự buổi tiếp

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước vun đắp.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng Cộng sản Ấn Độ và Nhân dân Ấn Độ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng với bề dày lịch sử và dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Doraisamy Raja, Đảng Cộng sản Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cường vai trò, ảnh hưởng và vị thế của Đảng trên chính trường, vì một nước Ấn Độ thịnh vượng và công bằng.

Ong nguyen thanh nghi tiep tong bi thu Dang cong san An Do hinh anh 2
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tại buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja

Nhân dịp này, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, hai bên đã thống nhất nâng quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường" trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất". Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và mang tầm vóc chiến lược trong bối cảnh mới.

Vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu kinh nghiệm, giáo dục các thế hệ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ về truyền thống hữu nghị, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước và sự thắng lợi của công bằng, dân chủ, phát triển bền vững toàn cầu.

Ong nguyen thanh nghi tiep tong bi thu Dang cong san An Do hinh anh 3
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và ông Arun Kumar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ - Marxist cùng các đại biểu dự buổi tiếp

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp ông Arun Kumar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ - Marxist.

Ông Arun Kumar chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Arun Kumar khẳng định luôn theo dõi kết quả công cuộc đổi mới đất nước của Việt Nam, ngưỡng mộ những thành tựu đạt được sau 40 năm và tin tưởng vào sự quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Ong nguyen thanh nghi tiep tong bi thu Dang cong san An Do hinh anh 4
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và ông Arun Kumar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ - Marxist cùng các đại biểu dự buổi tiếp

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao Đảng Cộng sản Ấn Độ - Marxist luôn kiên định với những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng sản; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Marian Alexander Baby, Đảng Cộng sản Ấn Độ - Marxist sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, đường lối thích hợp nhằm tăng cường vai trò, ảnh hưởng và vị thế của Đảng trên chính trường, vì một nước Ấn Độ thịnh vượng và công bằng.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước và sự thắng lợi của công bằng, dân chủ, phát triển bền vững toàn cầu.

Văn Hiếu - Đình Nam/VOV
Tag: Ấn Độ Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi đi thăm Mumbai
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi đi thăm Mumbai

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Ấn Độ, sáng nay (7/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Thủ đô Newdelhi tới thành phố Mumbai và sẽ dự sự kiện "Rung chuông tại Sàn Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi đi thăm Mumbai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi đi thăm Mumbai

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Ấn Độ, sáng nay (7/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Thủ đô Newdelhi tới thành phố Mumbai và sẽ dự sự kiện "Rung chuông tại Sàn Giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Murmu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Murmu

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều ngày 06/5/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Murmu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Murmu

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều ngày 06/5/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội