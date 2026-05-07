Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp bà Kusum Jain, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và các đại biểu; xúc động khi đoàn đã không quản đường xa đến Thủ đô New Delhi để có cuộc gặp thân tình, mang theo những món quà biểu tượng cho tình cảm ấm áp của nhân dân Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những người bạn của Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đã mang đến cuộc gặp gỡ tình cảm sôi nổi, ấm áp. Hội có những thành viên tâm huyết, chính là những người đã góp những viên gạch xây nên ngôi nhà đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó sâu sắc, là tài sản quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của nhân dân Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Ấn Độ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Kusum Jain thay mặt Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và người dân thành phố Kolkata chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Ấn Độ; khẳng định đây là dịp hiếm có được gặp thế hệ lãnh đạo kế thừa sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã luôn coi trọng ngoại giao nhân dân. Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam bày tỏ vui mừng, ngưỡng mộ những thành quả mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm tiến hành đổi mới cũng như những quyết sách chiến lược phát triển đất nước hiện nay, tin tưởng vào sự phát triển bứt phá trong thời gian tới. Bà Kusum Jain cũng khẳng định sự thán phục về quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những kết quả đạt được đã góp phần làm trong sạch bộ máy, xây dựng chính quyền vì dân.

Các thành viên đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam chia sẻ, bày tỏ tấm lòng yêu mến đất nước, con người Việt Nam, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, khẳng định tin tưởng, ủng hộ các quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang triển khai. Các đại biểu đề nghị mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Kolkata; đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa và đối thoại giữa nhân dân hai nước; mong muốn hợp tác xuất bản các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam và công cuộc đổi mới của Việt Nam trong 40 năm qua cũng như trong những năm tới; mở các lớp giảng dạy tiếng Việt tại thành phố Kolkata với giáo viên là người Việt Nam; dịch các tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Hindi và từ tiếng Hindi sang tiếng Việt… Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam Kusum Jain mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm có chuyến thăm thành phố Kolkata.

Cảm ơn tình cảm của những người bạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò của kênh đối ngoại nhân dân, những đóng góp tích cực của các tổ chức nhân dân Ấn Độ, trong đó có Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và đề nghị Hội tiếp tục phát huy, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Phật giáo, đổi mới sáng tạo và hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ. Quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt là sau 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện; trong đó quan hệ giữa nhân dân hai nước tiếp tục phát triển không ngừng, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Trong chuyến thăm Ấn Độ lần này, lãnh đạo hai bên trao đổi các biện pháp nâng tầm quan hệ hai nước, tạo đột phá hợp tác, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tán thành những đề xuất, kiến nghị của Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam, nhất là cần triển khai sớm việc giảng dạy tiếng Việt, tiếng Hindi trong cộng đồng nhân dân hai nước; khẳng định tin tưởng Hội cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, lan tỏa cảm hứng tích cực và động lực thúc đẩy tình hữu nghị và liên kết, giao lưu nhân dân ngày càng phát triển và mở rộng.