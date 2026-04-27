Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách

Chiều 27/4, tại trụ sở phường Kiến Hưng, lãnh đạo thành phố Hà Nội trao 60 suất quà cho gia đình chính sách, công nhân người lao động khó khăn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, chănm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, qua đóp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo thành phố đã trao đại diện 60 suất quà cho gia đình chính sách, công nhân người lao động khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 2.500.000 đồng trong đó gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng quà tặng.

Ông Đỗ Minh Đế, hộ gia đình chính sách ở tổ 20 phường Kiến Hưng, Hà Nội xúc động nói: "Hôm nay tôi rất vinh dự được nhận quà của Đảng và thành phố trao tặng, cảm ơn lãnh đạo thành phố".

Trong khi đó, chị Phan Thị Thu, nhân viên một công ty xây dựng chia sẻ: "Hôm nay được nhận quà của ban lãnh đạo em cảm giác rất được quan tâm, xúc động. Em cảm ơn những món quà của nhà nước, ban lãnh đạo".