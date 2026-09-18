Ông Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì và trao các quyết định.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Báo Hưng Yên

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1980, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Hán Nôm, Thạc sĩ Hán Nôm.

Ông Nguyễn Văn Chiến có hơn 20 năm công tác ở địa phương và Trung ương, trong đó có 13 năm làm việc tại cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng. Trước khi trở về Hưng Yên, ông giữ Hàm Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Chiến về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sau khi tỉnh Hưng Yên và Thái Bình sáp nhập, ông Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên (sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).