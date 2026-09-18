English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Thứ Sáu, 20:06, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam trao quyet dinh bo nhiem Dai su viet nam tai nuoc ngoai hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor – Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam trao quyet dinh bo nhiem Dai su viet nam tai nuoc ngoai hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định cho Đại sứ Nguyễn Văn Hiệu
tong bi thu, chu tich nuoc to lam trao quyet dinh bo nhiem Dai su viet nam tai nuoc ngoai hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định cho Đại sứ Phạm Bình Đàm

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vinh dự và sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu lâu dài của cá nhân mỗi đồng chí, đóng góp vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế chung của ngành, của đất nước; song cũng là nhiệm vụ, trọng trách nặng nề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, tính cấu trúc và chu kỳ; cạnh tranh chiến lược gay gắt hơn là những điều thách thức với Ngành ngoại giao, với từng cơ quan đại diện và các nhân từng Đại sứ. Điều này đòi hỏi ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược; vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam trao quyet dinh bo nhiem Dai su viet nam tai nuoc ngoai hinh anh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải gắn chặt nhiệm vụ của mình với tiến trình và yêu cầu phát triển đất nước, góp phần hóa giải thách thức, tranh thủ nguồn lực, thời cơ bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hai Đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Đây là hai địa bàn quan trọng tại hai khu vực, có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn. Đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Timor-Leste giai đoạn mới, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN. Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống với Angola, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tình thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bồ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai nền kinh tế.

“Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động đối ngoại. Nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào tổ chức thực hiện, đặc biệt vai trò của các đại sứ - người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Phía sau là Tổ quốc, trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ rất lớn. Tôi tin tưởng rằng, với phẩm chất và năng lực của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt trọng trách; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực và cơ hội bên ngoài và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam trao quyet dinh bo nhiem Dai su viet nam tai nuoc ngoai hinh anh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các Đại sứ

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, Đại sứ Phạm Bình Đàm, đại diện các đại sứ được bổ nhiệm, bày tỏ xúc động và vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định; thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Ngoại giao, cũng như với các đồng chí được bổ nhiệm.

Đại sứ nhấn mạnh, đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong công tác đối ngoại, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại. Đại sứ khẳng định, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; không chỉ kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn chủ động mở ra các không gian phát triển mới, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để nâng cao vị thế đất nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.

dai-su-do-hung-viet.jpg

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT, CTN) Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) Khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 20/9, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, ngày 17/9 đã trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến công tác.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại
TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT, CTN) Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) Khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 20/9, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, ngày 17/9 đã trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến công tác.

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

TBT, CTN Tô Lâm dự Đại hội đồng LHQ: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác đóng góp cho tương lai chung của nhân loại

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (TBT, CTN) Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) Khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 20/9, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, ngày 17/9 đã trả lời báo chí về ý nghĩa chuyến công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Thông tin với báo chí ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Thông tin với báo chí ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng

VOV.VN - Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ Đảng

VOV.VN - Chiều 16/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã chủ trì phiên họp Thường trực của Ban chỉ đạo.

Chính sách của ông Trump làm thay đổi ngành ô tô điện như thế nào?
Chính sách của ông Trump làm thay đổi ngành ô tô điện như thế nào?

VOV.VN - Ngành xe điện Mỹ đang đứng trước bước ngoặt khi chính sách của Tổng thống Donald Trump làm thay đổi hướng đầu tư và sản xuất. Nhiều dự án nhà máy pin bị thu hẹp hoặc hủy bỏ, việc làm chịu sức ép, trong khi các hãng ô tô quay lại xe xăng. Diễn biến này cũng đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh của Mỹ.

Chính sách của ông Trump làm thay đổi ngành ô tô điện như thế nào?

Chính sách của ông Trump làm thay đổi ngành ô tô điện như thế nào?

VOV.VN - Ngành xe điện Mỹ đang đứng trước bước ngoặt khi chính sách của Tổng thống Donald Trump làm thay đổi hướng đầu tư và sản xuất. Nhiều dự án nhà máy pin bị thu hẹp hoặc hủy bỏ, việc làm chịu sức ép, trong khi các hãng ô tô quay lại xe xăng. Diễn biến này cũng đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh của Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

VOV.VN - Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

VOV.VN - Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội