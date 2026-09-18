Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tại buổi Lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor – Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định cho Đại sứ Nguyễn Văn Hiệu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định cho Đại sứ Phạm Bình Đàm

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vinh dự và sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu lâu dài của cá nhân mỗi đồng chí, đóng góp vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế chung của ngành, của đất nước; song cũng là nhiệm vụ, trọng trách nặng nề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, tính cấu trúc và chu kỳ; cạnh tranh chiến lược gay gắt hơn là những điều thách thức với Ngành ngoại giao, với từng cơ quan đại diện và các nhân từng Đại sứ. Điều này đòi hỏi ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược; vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải gắn chặt nhiệm vụ của mình với tiến trình và yêu cầu phát triển đất nước, góp phần hóa giải thách thức, tranh thủ nguồn lực, thời cơ bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hai Đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Đây là hai địa bàn quan trọng tại hai khu vực, có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn. Đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Timor-Leste giai đoạn mới, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN. Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống với Angola, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tình thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bồ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai nền kinh tế.

“Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động đối ngoại. Nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào tổ chức thực hiện, đặc biệt vai trò của các đại sứ - người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Phía sau là Tổ quốc, trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ rất lớn. Tôi tin tưởng rằng, với phẩm chất và năng lực của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt trọng trách; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực và cơ hội bên ngoài và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các Đại sứ

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ, Đại sứ Phạm Bình Đàm, đại diện các đại sứ được bổ nhiệm, bày tỏ xúc động và vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định; thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Ngoại giao, cũng như với các đồng chí được bổ nhiệm.

Đại sứ nhấn mạnh, đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong công tác đối ngoại, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại. Đại sứ khẳng định, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; không chỉ kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn chủ động mở ra các không gian phát triển mới, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để nâng cao vị thế đất nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước.