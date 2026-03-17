Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Thứ Ba, 11:03, 17/03/2026
VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

pho chu tich ha noi nguyen manh quyen giu chuc pho bi thu tinh uy hung yen hinh anh 1
Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Quyền

Trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã trải qua nhiều môi trường công tác quan trọng, được đánh đánh giá có uy tín, bản lĩnh, năng lực trong công tác quản lý nhà nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho Thủ đô Hà Nội…

pho chu tich ha noi nguyen manh quyen giu chuc pho bi thu tinh uy hung yen hinh anh 2
Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, Hưng Yên tin tưởng ông Nguyễn Mạnh Quyền với kinh nghiệm công tác tại Thủ đô và năng lực của mình sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng Hưng Yên ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, học hỏi, tận tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Hưng Yên đã dày công xây dựng.

Ông cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị trí trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô.

pho chu tich ha noi nguyen manh quyen giu chuc pho bi thu tinh uy hung yen hinh anh 3
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền sinh năm 1975, quê quán xã Ứng Hòa, Hà Nội; từng trải qua các chức vụ, chuyên viên, trưởng phòng Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ); Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
