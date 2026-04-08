Ông Trần Hồng Minh giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Trần Hồng Minh sinh ngày: 4/11/1967; Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm; Thạc sĩ, Kỹ sư ngành Xây dựng công trình quốc phòng; Đại học chuyên ngành Chỉ huy kỹ thuật công binh.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1987 - 8/1996: Quân hàm Trung úy, Đại úy; Giảng viên bộ môn Đường, Khoa Cầu đường vượt sông, Trường sỹ quan công binh, Binh chủng Công binh; Kỹ sư xây dựng công trình quốc phòng.

- 9/1996 - 8/2003: Quân hàm Thiếu tá, Trung tá; Kỹ sư, Thạc sĩ ngành Xây dựng công trình quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trưởng bộ môn Đường, Khoa Cầu đường vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh.

- 2/2003 - 3/2007: Quân hàm Trung tá, Thượng tá (8/2004); Phó Trưởng khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Nghiên cứu sinh, Tiến sĩ ngành Cầu đường (CĐ) - Nền móng và công trình ngầm, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (11/2004 - 12/2007).

- 4/2007 - 2/2009: Quân hàm Thượng tá, Đại tá (8/2008); Trưởng khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh.

- 3/2009 - 3/2011: Đại tá, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh; Phó Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 249.

- 4/2011 - 11/2014: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Binh chủng Công binh.

- 8/2014 - 4/2016: Thiếu tướng (12/2014), Tư lệnh Binh chủng Công binh; Phó cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.

- 5/2016 - 12/2017: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1.

- 1/2018 - 9/2019: Thiếu tướng, Trung tướng (12/2018), Tư lệnh Quân khu 1.

- 10/2019 - 1/2021: Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

- 1/2021 - 9/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương (6/2021), Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

- 9/2021 - 11/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng.

- 28/11/2024 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 4/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

- 21/12/2025: Được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huân chương Lao động hạng Nhất.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2026-2031.