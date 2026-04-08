Ông Trần Hồng Minh giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ Tư, 12:43, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Hồng Minh sinh ngày: 4/11/1967; Quê quán: TP Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm; Thạc sĩ, Kỹ sư ngành Xây dựng công trình quốc phòng; Đại học chuyên ngành Chỉ huy kỹ thuật công binh.

Ong tran hong minh giu chuc bo truong bo xay dung hinh anh 1

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1987 - 8/1996: Quân hàm Trung úy, Đại úy; Giảng viên bộ môn Đường, Khoa Cầu đường vượt sông, Trường sỹ quan công binh, Binh chủng Công binh; Kỹ sư xây dựng công trình quốc phòng.

- 9/1996 - 8/2003: Quân hàm Thiếu tá, Trung tá; Kỹ sư, Thạc sĩ ngành Xây dựng công trình quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trưởng bộ môn Đường, Khoa Cầu đường vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh.

2/2003 - 3/2007: Quân hàm Trung tá, Thượng tá (8/2004); Phó Trưởng khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh; Nghiên cứu sinh, Tiến sĩ ngành Cầu đường (CĐ) - Nền móng và công trình ngầm, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (11/2004 - 12/2007).

4/2007 - 2/2009: Quân hàm Thượng tá, Đại tá (8/2008); Trưởng khoa Cầu đường Vượt sông, Trường Sĩ quan Công binh, Binh chủng Công binh.

3/2009 - 3/2011: Đại tá, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh; Phó Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 249.

4/2011 - 11/2014: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Binh chủng Công binh.

8/2014 - 4/2016: Thiếu tướng (12/2014), Tư lệnh Binh chủng Công binh; Phó cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam.

5/2016 - 12/2017: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1.

1/2018 - 9/2019: Thiếu tướng, Trung tướng (12/2018), Tư lệnh Quân khu 1.

10/2019 - 1/2021: Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

1/2021 - 9/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương (6/2021), Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

9/2021 - 11/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng.

- 28/11/2024 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 4/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

- 21/12/2025: Được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huân chương Lao động hạng Nhất.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Quốc hội khóa XVI
Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031
VOV.VN - Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Hải Anh giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Phạm Hải Anh, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ngày 1/4, tại Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

