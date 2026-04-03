Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

Thành phố Hà Nội

Tại Quyết định số 566/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 551/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Bà Vũ Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 cùng 17 Ủy viên UBND TP Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Quyết định số 580/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 596/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Bùi Minh Thạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Nguyễn Công Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

7- Ông Trần Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phố Huế

Tại Quyết định số 571/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 552/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Trần Hữu Thùy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Hà Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế.

Thành phố Cần Thơ

Tại Quyết định số 548/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 526/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Trần Chí Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Vương Quốc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Tuyên Quang

Tại Quyết định số 588/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 545/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Cao Bằng

Tại Quyết định số 581/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 598/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Hoàng Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lai Châu

Tại Quyết định số 555/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 544/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Hà Trọng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lào Cai

Tại Quyết định số 556/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 557/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

3- Ông Phan Trung Bá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Thành Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Thái Nguyên

Tại Quyết định số 569/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 575/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Điện Biên

Tại Quyết định số 597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 595/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lạng Sơn

Tại Quyết định số 563/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 528/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Bà Trần Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Sơn La

Tại Quyết định số 593/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 599/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Phú Thọ

Tại Quyết định số 559/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 590/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Quách Tất Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Đinh Công Sứ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Nguyễn Huy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

7- Bà Phùng Thị Kim Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Bắc Ninh

Tại Quyết định số 535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 576/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Ngô Tân Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Phan Thế Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Ninh

Tại Quyết định số 558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 550/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Bà Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Ninh Bình

Tại Quyết định số 568/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Bà Hà Lan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Thanh Hóa

Tại Quyết định số 567/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 547/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Nghệ An

Tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 560/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Hà Tĩnh

Tại Quyết định số 570/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 584/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Hồ Huy Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 562/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 537/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Phan Phong Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Hoàng Xuân Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Ngãi

Tại Quyết định số 577/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 587/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Trần Phước Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Đỗ Tâm Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Công Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Gia Lai

Tại Quyết định số 582/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 583/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Lâm Hải Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Dương Mah Tiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Nguyễn Hữu Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Đắk Lắk

Tại Quyết định số 536/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 592/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Đào Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Trương Công Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Khánh Hòa

Tại Quyết định số 579/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 585/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Trịnh Minh Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Lâm Đồng

Tại Quyết định số 554/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 561/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Đinh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Đồng Nai

Tại Quyết định số 565/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 586/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Bà Nguyễn Thị Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Hồ Văn Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Tây Ninh

Tại Quyết định số 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 591/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Đoàn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Phạm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Đồng Tháp

Tại Quyết định số 564/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 542/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Thành Diệu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Phước Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh An Giang

Tại Quyết định số 573/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 594/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Ngô Công Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Vĩnh Long

Tại Quyết định số 578/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 541/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Châu Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Cà Mau

Tại Quyết định số 572/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 543/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

3-Ông Lê Văn Sử, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Huỳnh Chí Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Ngô Vũ Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (31/3/2026).