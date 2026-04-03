Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031
VOV.VN - Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Thành phố Hà Nội
Tại Quyết định số 566/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 551/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Bà Vũ Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố Hồ Chí Minh
Tại Quyết định số 580/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 596/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Bùi Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Bùi Minh Thạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
6- Ông Nguyễn Công Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
7- Ông Trần Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố Huế
Tại Quyết định số 571/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 552/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Trần Hữu Thùy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Hà Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế.
Thành phố Cần Thơ
Tại Quyết định số 548/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 526/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Trần Chí Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Vương Quốc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Tuyên Quang
Tại Quyết định số 588/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 545/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Bà Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Cao Bằng
Tại Quyết định số 581/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 598/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Hoàng Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Bà Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Lai Châu
Tại Quyết định số 555/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 544/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Hà Trọng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Lào Cai
Tại Quyết định số 556/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 557/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.
3- Ông Phan Trung Bá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Thành Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Thái Nguyên
Tại Quyết định số 569/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 575/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nông Quang Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Điện Biên
Tại Quyết định số 597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 595/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Lạng Sơn
Tại Quyết định số 563/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 528/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Bà Trần Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Sơn La
Tại Quyết định số 593/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 599/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Phú Thọ
Tại Quyết định số 559/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 590/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Quách Tất Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Đinh Công Sứ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Nguyễn Huy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
6- Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
7- Bà Phùng Thị Kim Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Bắc Ninh
Tại Quyết định số 535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 576/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Ngô Tân Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
6- Ông Phan Thế Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Quảng Ninh
Tại Quyết định số 558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 550/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Lê Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Bà Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Ninh Bình
Tại Quyết định số 568/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Bà Hà Lan Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
6- Ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Thanh Hóa
Tại Quyết định số 567/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 547/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Đầu Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Cao Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Nghệ An
Tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 560/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Hà Tĩnh
Tại Quyết định số 570/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 584/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Hồ Huy Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Quảng Trị
Tại Quyết định số 562/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 537/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Phan Phong Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Hoàng Xuân Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Quảng Ngãi
Tại Quyết định số 577/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 587/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Trần Phước Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Đỗ Tâm Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Công Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Gia Lai
Tại Quyết định số 582/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 583/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Lâm Hải Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Dương Mah Tiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
6- Ông Nguyễn Hữu Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Đắk Lắk
Tại Quyết định số 536/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng thời, tại Quyết định số 592/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Đào Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Trương Công Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Thiên Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Khánh Hòa
Tại Quyết định số 579/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng thời, tại Quyết định số 585/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Trịnh Minh Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Lâm Đồng
Tại Quyết định số 554/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 561/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
6- Ông Đinh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Đồng Nai
Tại Quyết định số 565/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 586/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Bà Nguyễn Thị Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Hồ Văn Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Tây Ninh
Tại Quyết định số 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 591/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Đoàn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Phạm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Đồng Tháp
Tại Quyết định số 564/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 542/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Thành Diệu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Huỳnh Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Phước Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh An Giang
Tại Quyết định số 573/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 594/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Ngô Công Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Vĩnh Long
Tại Quyết định số 578/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 541/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
3- Ông Châu Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
Tỉnh Cà Mau
Tại Quyết định số 572/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, tại Quyết định số 543/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:
1- Ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
2- Ông Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
3-Ông Lê Văn Sử, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
4- Ông Huỳnh Chí Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
5- Ông Ngô Vũ Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.
Các Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (31/3/2026).