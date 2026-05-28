Ông Vũ Đại Thắng: Tinh thần của Hà Nội là "dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm"

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực; quy mô GRDP không ngừng được mở rộng; thu ngân sách nhà nước liên tục đạt và vượt dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thành phố đã tập trung tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị. Nhiều hệ thống dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành thông minh và dịch vụ công trực tuyến đã được đưa vào vận hành, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số và đô thị thông minh của Thủ đô.

Hà Nội cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn theo chủ trương của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm như xây dựng Đề án xã, phường xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục đầu tư; tập trung xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

“Đặc biệt, Thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; coi đây vừa là nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa là yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn; nhiều công trình giao thông chiến lược như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng đang được tập trung triển khai, tạo động lực mở rộng không gian phát triển mới cho Thành phố.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy Hà Nội đã tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới hoạt động của HĐND thành phố theo hướng thực chất, hiệu quả, sát dân và gần dân hơn; kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng phục vụ phát triển Thủ đô.

Quang cảnh Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng nhận thức rõ còn nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Đó là áp lực về dân số, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, nhà ở, chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra ngày càng cao. Mô hình tăng trưởng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn; năng lực cạnh tranh quốc tế của Thủ đô cần được nâng lên; chất lượng quản trị đô thị cần tiếp tục hiện đại hóa. Đặc biệt, yêu cầu của Nhân dân đối với chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền ngày càng cao hơn.

“Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Nội xác định rõ quan điểm: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô”, ông Vũ Đại Thắng khẳng định.

Tinh thần của Hà Nội là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên trì phương châm: “Đã nói là làm; làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Mọi chương trình, kế hoạch phải được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm và kết quả thực chất; lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông khung, đường sắt đô thị, hạ tầng số, hạ tầng xanh và các không gian phát triển mới của Thủ đô.

Thứ tư, phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các thiết chế phục vụ người lao động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới mô hình quản trị đô thị theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, dữ liệu hóa; xây dựng chính quyền số thực chất, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ Nhân dân.