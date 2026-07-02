Ông Y Nhuân Byă được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết thống nhất bầu ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng ông Y Nhuân Byă (đứng ở giữa ) và ông Hồ Quang Đệ (đứng thứ 2 từ phải qua).

Bầu ông Hồ Quang Đệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, do được điều động, phân công công tác khác.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk được thực hiện theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi thực hiện các quyết định về công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI diễn ra trong bối cảnh địa phương đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo UBND tỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới.