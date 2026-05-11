Hà Nội bầu thêm 2 Phó Chủ tịch UBND là ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thằng có tờ trình HĐND Thành phố về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch thành phố

Theo tờ trình, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND Thành phố được thực hiện căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 300/2025/NĐ-CP ngày 17/01/2025 của Chính phủ quy định về khung số lượng Phó Chủ tịch, cơ cấu Ủy viên UBND cùng các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác nhân sự chính quyền địa phương.

UBND Thành phố cho biết, việc bổ sung nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn mới, bảo đảm hoạt động của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định pháp luật.

Tại tờ trình, Chủ tịch UBND Thành phố giới thiệu hai nhân sự để HĐND Thành phố xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.

Sau đó, HĐND TP Hà Nội đã bầu bổ sung, nhất trí tán thành bầu ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê tỉnh Ninh Bình, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại quận Tây Hồ.

Giai đoạn 2015-2020, ông giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (cũ). Nửa cuối năm 2020, ông đảm nhiệm cương vị Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Đến tháng 10/2020, ông là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ.

Sau gần 10 năm công tác tại quận Tây Hồ, tháng 2/2021, ông Tuấn được điều động giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2023, ông giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Tháng 9/2023, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến tháng 2/2025. Từ tháng 11/2025 đến nay, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán Hưng Yên, từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại huyện Sóc Sơn (cũ).

Trước năm 2021, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ năm 2017.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2022, ông giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sau đó, ông Cường được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 2/2026 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Thành phố trong giai đoạn mới.