中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội bầu thêm 2 Phó Chủ tịch UBND là ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường

Thứ Hai, 11:30, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 11/5, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thằng có tờ trình HĐND Thành phố về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

ha noi bau them 2 pho chu tich ubnd la ong Do anh tuan va ong bui duy cuong hinh anh 1
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch thành phố

Theo tờ trình, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND Thành phố được thực hiện căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 300/2025/NĐ-CP ngày 17/01/2025 của Chính phủ quy định về khung số lượng Phó Chủ tịch, cơ cấu Ủy viên UBND cùng các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác nhân sự chính quyền địa phương.

UBND Thành phố cho biết, việc bổ sung nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn mới, bảo đảm hoạt động của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định pháp luật.

Tại tờ trình, Chủ tịch UBND Thành phố giới thiệu hai nhân sự để HĐND Thành phố xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.

Sau đó, HĐND TP Hà Nội đã bầu bổ sung, nhất trí tán thành bầu ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê tỉnh Ninh Bình, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại quận Tây Hồ.

Giai đoạn 2015-2020, ông giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (cũ). Nửa cuối năm 2020, ông đảm nhiệm cương vị Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Đến tháng 10/2020, ông là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ.

Sau gần 10 năm công tác tại quận Tây Hồ, tháng 2/2021, ông Tuấn được điều động giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2023, ông giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Tháng 9/2023, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến tháng 2/2025. Từ tháng 11/2025 đến nay, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán Hưng Yên, từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại huyện Sóc Sơn (cũ).

Trước năm 2021, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ năm 2017.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2022, ông giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sau đó, ông Cường được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 2/2026 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Thành phố trong giai đoạn mới.

 

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Nội bầu bổ sung lãnh đạo Ông Đỗ Anh Tuấn Ông Bùi Duy Cường HĐND thành phố Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HĐND thành phố Hà Nội chưa xem xét chủ trương cấm xe xăng vào Vành đai 1
HĐND thành phố Hà Nội chưa xem xét chủ trương cấm xe xăng vào Vành đai 1

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội chưa xem xét thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” do hồ sơ chưa bảo đảm điều kiện trình kỳ họp. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thí điểm từ 1/7/2026 tại khu vực Hoàn Kiếm trước khi mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1.

HĐND thành phố Hà Nội chưa xem xét chủ trương cấm xe xăng vào Vành đai 1

HĐND thành phố Hà Nội chưa xem xét chủ trương cấm xe xăng vào Vành đai 1

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội chưa xem xét thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” do hồ sơ chưa bảo đảm điều kiện trình kỳ họp. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thí điểm từ 1/7/2026 tại khu vực Hoàn Kiếm trước khi mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1.

Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều chính sách, dự án trọng điểm
Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều chính sách, dự án trọng điểm

VOV.VN - Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến xem xét hàng loạt nghị quyết quan trọng về an ninh trật tự, khoa học công nghệ, giáo dục, vùng phát thải thấp và nhiều dự án hạ tầng, y tế lớn của Thủ đô.

Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều chính sách, dự án trọng điểm

Khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều chính sách, dự án trọng điểm

VOV.VN - Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến xem xét hàng loạt nghị quyết quan trọng về an ninh trật tự, khoa học công nghệ, giáo dục, vùng phát thải thấp và nhiều dự án hạ tầng, y tế lớn của Thủ đô.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội