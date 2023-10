Tham khảo Chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, sáng 26/10, tại thành phố Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Soeung Rathchavy đã đồng chủ trì cuộc Tham khảo Chính trị lần thứ 8 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Tại cuộc Tham khảo, hai bên cùng rà soát việc triển khai các thỏa thuận, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, kết quả Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật tại Hà Nội ngày 20-22/3/2023 và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 12 tại Tây Ninh từ ngày 23-25/4/2023; đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên đánh giá quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu lớn trong thời gian qua, trong đó Bộ Ngoại giao hai nước đã phối hợp chặt chẽ, góp phần làm cho quan hệ giữa hai nước được củng cố, toàn diện và hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác quan trọng trong thời gian tới; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, thân tình, hữu nghị, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư; phối hợp tốt trong công tác quản lý và hoàn thành phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền; phối hợp giải quyết vấn đề giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt và bảo đảm quá trình di dời, tái định được thuận lợi; tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục, văn hóa, và du lịch. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về vấn đề Biển Đông và một số diễn biến mới liên quan đến an ninh, ổn định; cam kết phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lần nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN…; tăng cường hợp tác trong cơ chế tiểu vùng Mê Công.

Theo thỏa thuận, dự kiến cuộc Tham khảo Chính trị lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào một thời điểm thích hợp trong năm 2025.

Tiếp tục trong chương trình dự Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Campuchia, ngày 27/10, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea.

Tại cuộc gặp, thay mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt gửi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sok Chenda Sophea và các đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập của Vương quốc Campuchia (09/11/1953-09/11/2023).

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sok Chenda Sophea những nội dung quan trọng đã đạt được tại cuộc Tham khảo chính trị lần thứ 8 giữa hai Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng cơ chế hợp tác này bởi đây là dịp để hai bên rà soát các lĩnh vực hợp tác trong thời gian qua và cùng trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Campuchia mới thành lập Chính phủ vào tháng 8/2023 sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII thành công (7/2023).

Hai bên nhất trí cho rằng sự tin cậy chính trị, các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã định hướng quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở thông hiểu, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sok Chenda Sophea chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, vị thế ngày càng cao trong khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh Campuchia đặc biệt coi trọng quan hệ láng giềng thân thiết với Việt Nam và sự ổn định, phát triển, an toàn, an ninh của mỗi nước là lợi ích của nước kia; đánh giá cuộc Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng lần này là dịp tốt để hai bên kịp thời rà soát, trao đổi thẳng thắn, tin cậy nhằm góp phần thực chất đưa quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu; nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất là giữa các Vụ khu vực, nghiên cứu chính sách và Học viện ngoại giao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là trong lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, kết nối du lịch, giao lưu nhân dân,… Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, chuẩn bị tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới; cũng như các hoạt động giúp các thế hệ nhân dân hai nước, đặc biệt thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về truyền thống quan hệ giữa hai nước để cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ này.

Với tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ cả trong khuôn khổ song phương và trên các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công…

Thứ trưởng trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sok Chenda Sophea. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng vui vẻ nhận lời.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã có cuộc gặp với Phó Tỉnh trưởng Preah Sihanouk Long Dimanche. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng bày tỏ niềm vui mừng khi được chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước Campuchia nói chung và tỉnh Preah Sihanouk nói riêng; chia sẻ với Phó Tỉnh trưởng về nội dung trao đổi tại cuộc Tham khảo Chính trị tại buổi sáng cùng ngày, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia, với tỉnh Preah Sihanouk là trung tâm kết nối kinh tế quan trọng; cảm ơn và đề nghị chính quyền Tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia và tình hình di cư trái phép trên địa bàn tỉnh. Phó Tỉnh trưởng Long Dimanche khẳng định quan tâm chỉ đạo giải quyết các đề nghị của Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt; đề nghị phía Việt Nam thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hơn nữa vào tỉnh Preah Sihanouk, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, kết nối giao thông đường thủy và đường bộ.