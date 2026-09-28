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Phân định rõ thẩm quyền bảo vệ công trình an ninh quốc gia

Thứ Hai, 13:09, 28/09/2026
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VOV.VN - Sáng 28/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Siết trách nhiệm cấp xã

Góp ý về trách nhiệm quản lý công trình an ninh, khu an ninh tại khoản 2 Điều 17, đại biểu Lò Thị Luyến (Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên) đề nghị không quy định chung chung là Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, mà cần phân định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó, UBND cấp xã nơi có công trình cần được quy định rõ trách nhiệm phối hợp bảo vệ địa bàn, tuyên truyền pháp luật, phát hiện, thông báo hành vi xâm phạm, phối hợp quản lý xây dựng, sản xuất, khai thác tài nguyên có nguy cơ ảnh hưởng, cùng tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và sơ tán dân cư khi có sự cố.

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Đại biểu Lò Thị Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên - góp ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: Quốc hội

Liên quan đến chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ (Điều 20), đại biểu Luyến cho rằng, đây là điều cần rà soát kỹ vì liên quan trực tiếp đến quyền kiểm soát người, phương tiện, chụp ảnh, ghi hình, xây dựng, khai thác tài nguyên, sử dụng máy bay không người lái và việc đi lại của người ngoài,…

Đối với quy định về tàu bay không người lái và phương tiện bay khác tại khoản 5 Điều 20, đại biểu Luyến đề nghị dẫn chiếu pháp luật về Phòng không nhân dân. Cách quy định này giúp tránh phát sinh sự không thống nhất hoặc tình trạng một đối tượng chịu sự quản lý, cấp phép của hai cơ quan.

Về điều khoản chuyển tiếp, đại biểu Lò Thị Luyến kiến nghị quy định rõ thời hạn thẩm định cụ thể (chẳng hạn 12 hoặc 24 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực) để rà soát, phân loại lại các công trình đã xác định theo pháp luật hiện hành nêu tại Điều 7 khi chuyển sang cơ chế mới; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan trình và phương án xử lý đối với công trình không còn đáp ứng tiêu chí.

Bổ sung phạm vi bảo vệ hạ tầng số và hành lang công nghệ

Đóng góp ý kiến về Phạm vi điều chỉnh (Điều 1), đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ) nhận định các nguy cơ hiện đại đang tập trung vào hạ tầng số, hệ thống dữ liệu quốc gia, hạ tầng đám mây. Đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo bổ sung phạm vi bảo vệ bao gồm cả công trình hạ tầng vật lý và hạ tầng phi vật lý (hạ tầng số, trung tâm dữ liệu quốc gia, hạ tầng điện toán đám mây cốt lõi) để tạo điểm tựa pháp lý đồng bộ, liên kết chặt chẽ với Luật An ninh mạng và Luật An ninh dữ liệu sắp ban hành.

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Đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ - góp ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: Quốc hội

Về xác định phạm vi bảo vệ, đại biểu Tô Ái Vang nhấn mạnh các công trình quan trọng đang chuyển dịch mạnh sang hạ tầng số, nguy cơ phá hoại bằng tấn công mạng không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Nếu luật chỉ bảo vệ vùng đất, vùng nước, vùng trời sẽ bỏ lọt phân khúc an ninh hiện đại.

Do đó, đại biểu kiến nghị bổ sung 1 khoản quy định phạm vi bảo vệ đối với nhóm công trình thuộc hạ tầng số, an ninh dữ liệu. Phạm vi này không chỉ có tường rào vật lý mà phải bao gồm vành đai an toàn thông tin như quản lý tần số vô tuyến, giới hạn kết nối mạng công cộng, vùng đệm kiểm soát mã độc và phòng thủ từ xa.

Đối với các công trình nằm đan xen, cận kề khu đô thị năng động, đại biểu Tô Ái Vang đề xuất quy định khung khoảng cách tối thiểu và tối đa, đồng thời giao UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác định ranh giới cụ thể theo đặc thù từng khu vực. Đặc biệt, cần cho phép thu hẹp khoảng cách hành lang vật lý và bù đắp bằng hành lang công nghệ như áp dụng rào cản điện tử, hệ thống chế áp phương tiện bay không người lái.

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Quy định chặt "cơ chế thử nghiệm" để tránh trục lợi thị trường chứng khoán

VOV.VN - Đại biểu đề nghị, việc miễn trừ trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng đối với những thiệt hại mang tính khách quan, bắt buộc từ rủi ro công nghệ chưa lường trước được trong phạm vi và thời gian đã được cấp phép. Tuyệt đối không áp dụng chế định miễn trừ đối với hành vi lợi dụng cơ chế thử nghiệm để lừa đảo, trục lợi

Ngọc Vũ/VOV.VN
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