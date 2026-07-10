Pháp luật phải đáp ứng yêu cầu phát triển, không đẩy rủi ro cho cơ sở

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo: "Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới: Tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực; Nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở... Đặc biệt là khâu thực hiện phải hiệu quả, không phải là điểm nghẽn. Tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả để các bộ, ngành biết và tổ chức thực hiện".

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Việc đặt "phục vụ phát triển" lên hàng đầu buộc các cơ quan soạn thảo phải đứng từ góc độ của người dân, doanh nghiệp và sự vận động của nền kinh tế để xây dựng chính sách. Điểm sâu sắc là Thủ tướng nhắc nhở không đẩy khó khăn cho cơ sở, điều này đặt ra yêu cầu các bộ, ngành trung ương phải đồng hành, gánh vác trách nhiệm cùng địa phương thay vì "đẩy quả bóng trách nhiệm". Để làm cho khâu tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn đòi hỏi quy trình thực thi phải rõ ràng, minh bạch để cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung mà không sợ rủi ro pháp lý do quy định trong luật không rõ ràng.