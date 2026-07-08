Thủ tướng: Đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tránh lợi ích cục bộ

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, tại phiên họp Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình: Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Hồ sơ chính sách Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về Luật Phát triển đô thị; Báo cáo về định hướng Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; Hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Báo cáo rà soát các luật về: thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư và các luật khác có liên quan cần đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật, nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội; Tờ trình Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định; đặc biệt, đối với các dự án luật, nghị quyết, báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ (dự kiến tháng 8/2026), đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi báo cáo Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng và phương pháp quản lý.

Cho ý kiến vào các nội dung cụ thể, về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; bảo đảm đồng bộ, không phát sinh các quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương, như không chồng chéo về quy trình, thủ tục hành chính, thẩm quyền khi chuyển nhượng dự án theo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế, quy trình chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở; các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về Quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương; rà soát, bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lặp, chồng chéo với quy định pháp luật có liên quan.

Với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị đánh giá đầy đủ hơn các tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng; đối với lĩnh vực dữ liệu, công nghệ số, tránh tạo rào cản pháp lý, cản trở đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số...

Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án "Luật Đô thị đặc biệt" thành "Luật Phát triển đô thị", bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung và phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật TP. Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế đặc biệt; lưu ý nghiên cứu kỹ vấn đề ủy quyền lập pháp của địa phương và tuân thủ tối đa chủ trương tại Kết luận 18 liên quan đến ngân sách và thuế.

Về báo cáo định hướng Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sử dụng ngân sách nhà nước, các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện 2 luật thời gian qua, các nội dung giao thoa, trùng lặp, bảo đảm việc hợp nhất 2 luật đồng bộ, thống nhất, khả thi; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án; nghiên cứu thể chể hóa, có quy định đột phá trong chi ngân sách cho các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Với Hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), cơ bản thống nhất thông qua 4 chính sách nêu tại tờ trình của Bộ Y tế: Quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng; cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường; số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông; nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo quy định, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Với Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, đây là dự án lớn, mới, phức tạp, tổng mức đầu tư lớn, việc triển khai phải đánh giá tổng thể các yếu tố, rà soát kỹ chi phí, suất đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - tài chính, tránh thất thoát, lãng phí, phù hợp với định hướng tự chủ chiến lược về phát triển công nghiệp đường sắt.

Về Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đề nghị đánh giá đây là dự án công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, đi qua 7 tỉnh, thành phố, có quy mô đặc biệt lớn, phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, rà soát kỹ suất đầu tư, gắn với hạch toán hiệu quả kinh tế, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, nghiên cứu hình thức hợp tác công tư.

Toàn cảnh phiên họp.

Về báo cáo rà soát các luật về: thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan chủ động rà soát kỹ các chủ trương, định hướng của Đảng tại các luật, dự án sửa đổi tại Kỳ họp không thường lệ, để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các nội dung của các dự án luật sửa đổi lần này. Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư để luật hóa các nội dung của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ tư duy về xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và công khai kết quả. Các dự thảo luật khi trình phải có đầy đủ văn bản hướng dẫn đi kèm, kiểm soát chặt chẽ số lượng, không ban hành quá nhiều nghị định.

Đối với 22 nghị định còn "chậm, nợ", Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện và ban hành ngay trong tuần này hoặc chậm nhất là tuần sau, chấm dứt triệt dứt điểm tình trạng "chậm, nợ". Toàn bộ hồ sơ dự án luật phải được hoàn thiện để ký tờ trình gửi Quốc hội trước ngày 10/7.