Phát huy di sản Fidel Castro, củng cố tình đoàn kết Việt Nam - Cuba

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026).

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, lịch sử cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã ghi nhận Chủ tịch Fidel Castro như biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên định lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa và công lý thời đại. Không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, Fidel Castro còn là chiến sĩ quốc tế kiên cường, nhà lý luận và nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Fidel Castro là biểu tượng bất khuất của phong trào giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 20. Từ cuộc tấn công trại lính Moncada, chuyến tàu Granma lịch sử đến chiến khu Sierra Maestra, Fidel Castro đã lãnh đạo nhân dân Cuba lật đổ chế độ độc tài Batista, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tầm vóc ảnh hưởng, lý tưởng vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro đã vượt qua ranh giới địa lý của một quốc gia.

Chủ tịch Fidel Castro là tấm gương ngời sáng về ý chí kiên trung, bất khuất trước cường quyền, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và công lý thời đại. Tư tưởng của Fidel Castro về một trật tự thế giới công bằng, chống chủ nghĩa đế quốc vẫn vẹn nguyên tính thời đại. Tinh thần quốc tế vô sản trong sáng của Fidel đã trở thành nguồn động viên to lớn cho các dân tộc bị áp bức trên toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh Hà Nam

"Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Hình ảnh Fidel Castro hiên ngang phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng niền Nam Việt Nam trên mảnh đất vùng giải phóng đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung son sắt giữa hai dân tộc ở hai nửa bán cầu. Sự giúp đỡ vô tư hào hiệp của Cuba dành cho Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, tái thiết đất nước, từ những công trình như Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Đồng Hới, Khách sạn Thắng Lợi tại Hà Nội đến các tuyến đường giao thông huyết mạch và thuốc men là những minh chứng sống động, lay động lòng người", PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam - Rogelio Polanco Fuentes phát biểu. Ảnh Hà Nam

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho rằng, hội thảo là sự tri ân đặc biệt của Việt Nam dành cho Chủ tịch Fidel Castro. Theo Đại sứ Polanco Fuentes, vùng đất nông thôn Birán (tỉnh Oriente, Cuba) cùng truyền thống gia đình chính là nơi nuôi dưỡng tinh thần phản kháng trước bất công, lòng yêu thương nhân dân lao động và ý thức công lý của Fidel Castro ngay từ thời thơ ấu. Sự kết hợp giữa nền tảng đạo đức gia đình, tinh thần yêu nước truyền thống và việc tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin đã biến người thanh niên Birán thành nhà lãnh đạo kiệt xuất.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam".

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro không chỉ làm thay đổi vận mệnh đất nước Cuba mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc tại Mỹ Latin và nhiều khu vực trên thế giới. Hình ảnh Fidel Castro trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự chủ, công bằng xã hội và tinh thần đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình, tiến bộ.

Các tham luận tại hội thảo không chỉ góp phần làm sáng tỏ hơn cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro mà còn gợi mở nhiều định hướng quan trọng nhằm tiếp tục phát huy giá trị quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới. Những kết quả nghiên cứu của hội thảo sẽ tiếp tục được lan tỏa góp phần bồi đắp nền tảng chính trị, tư tưởng, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.