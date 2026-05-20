Sắp xuất bản tuyển tập các tác phẩm của Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz

Tuyển tập được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro Ruz (13/8/1926 - 13/8/2026) nhằm tôn vinh người bạn lớn, người anh hùng cách mạng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân dân Việt Nam. Đây là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng với nhân dân Cuba và cả nhân dân Việt Nam.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành việc biên tập, đã in thử một số sách mẫu. Hôm nay, chúng tôi đem mẫu sách đến để các đồng chí xem, góp ý, từ đó chúng tôi hoàn thiện trước khi xuất bản sách. Tuyển tập sẽ được xuất bản bằng 3 thứ tiếng là tiếng Tây Ba Nha, tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi ngôn ngữ sẽ có số lượng phát hành riêng theo kế hoạch”.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm bày tỏ, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro, hai nước sẽ có nhiều hoạt động chung để tăng cường tình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Cuba. Cùng với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẵn sàng phối hợp với và các đơn vị liên quan để thực hiện các chương trình và hoạt động chung giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Rene Gonzalez Barrios cho biết: “Chúng tôi đến Việt Nam với một số mục tiêu cơ bản và một trong những mục tiêu quan trọng của chúng tôi trong năm nay là việc in và xuất bản các tác phẩm quan trọng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Trong suốt quá trình thực hiện công việc này, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất quý báu từ các đồng chí".

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, tuyển tập không đơn thuần là một ấn phẩm được xuất bản mà còn mang giá trị như một công trình văn hóa, chính trị, tư tưởng. Chúng ta đều đang nỗ lực để tìm hiểu sâu hơn những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz qua những tác phẩm của ông.