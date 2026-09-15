Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài là vô cùng cần thiết

Chia sẻ quan điểm liên quan đến Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ban hành mới đây, Giáo sư Khúc Cường đánh giá, đây là nghị quyết rất quan trọng trong việc kết nối, xây dựng mạng lưới và hệ sinh thái để phát huy hiệu quả vai trò của hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển của đất nước.

Theo ông, người Việt ở nước ngoài là nguồn lực dồi dào và cộng đồng năng động, quy tụ nhiều nhân tài. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, khi coi người Việt ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược cho phát triển kinh tế và nguồn cung cấp nhân tài về khoa học công nghệ, thay vì chỉ là cộng đồng văn hóa cần được chăm lo và duy trì. Cùng với sự mở rộng ra toàn cầu của kinh tế Việt Nam, mối liên kết giữa cộng đồng hải ngoại và nền kinh tế trong nước ngày càng trở nên chặt chẽ.

Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc

“Trong các chuyến đi ra thế giới, tôi thường ghé thăm các cộng đồng và khu phố người Hoa, cũng như cộng đồng người Việt. Tôi đã gặp nhiều người gốc Việt, từ chủ doanh nghiệp, sinh viên đến các tiểu thương, họ đều gặt hái được những thành công. Khi nền kinh tế Việt Nam không ngừng hội nhập toàn cầu, việc tận dụng mạng lưới cộng đồng hải ngoại là vô cùng cần thiết trong việc nắm bắt tình hình thực tế ở sở tại, kết nối kinh doanh bền chặt hơn và thu hút nhân tài ưu tú về nước, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế và công nghệ”, theo Giáo sư Khúc Cường.

Liên hệ đến những chính sách tương tự đã được các nước như Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc triển khai, ông cho rằng, các cộng đồng hải ngoại từ lâu đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của quê nhà.

Rất nhiều người Việt ở nước ngoài thành đạt đã có những đóng góp to lớn cho văn hóa, kinh tế và sự nghiệp đào tạo nhân tài của Việt Nam. Trong số họ, có nhiều giáo sư gốc Việt đang giảng dạy, làm việc ở nhiều nước. Những cá nhân này không chỉ hỗ trợ Việt Nam đổi mới sáng tạo trong nước, mà còn có thể đóng vai trò cầu nối trong các dự án hợp tác về những lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Việt Nam với Trung Quốc và các quốc gia khác. Điều này sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào mạng lưới hợp tác quốc tế, qua đó tạo thêm động lực cho sự phát triển của nền kinh tế.

Giáo sư Khúc Cường khẳng định: “Nghị quyết 23 phản ánh sự nhìn nhận ngày càng rõ nét của Việt Nam đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài như một kho báu lớn về văn hóa, công nghệ và kinh tế trong thúc đẩy phát triển trong nước. Đây cũng là hình ảnh thu nhỏ quan trọng về xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm tới, thể hiện quyết tâm kiên định và mạnh mẽ của Việt Nam trong việc vươn ra toàn cầu và mở rộng hội nhập với thế giới.”

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, ông nhận định, Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm nay, thậm chí con số này có khả năng lên tới 11% trong năm 2027. Theo Giáo sư Khúc Cường, với việc đẩy nhanh triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng, như các dự án nhà máy điện hạt nhân, đường sắt cao tốc Bắc-Nam và đường sắt kết nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng..., GDP của Việt Nam nhiều khả năng sẽ chứng kiến ​​một đợt tăng trưởng mạnh mẽ mới.

“2-3 năm tới hứa hẹn sẽ là giai đoạn tăng trưởng nhanh và mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam, nhờ vào các cam kết duy trì chính sách quốc gia cởi mở, ổn định cũng như sự chú trọng vào việc nâng cao năng lực khoa học và công nghệ” - Giáo sư Khúc Cường nhận định.