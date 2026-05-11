Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã họp phiên trù bị, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 576 đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Cơ cấu đại biểu tham dự gồm, 381 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 33,5%; 528 đại biểu là người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 46,4%; 274 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 24,1%; 207 đại biểu là tôn giáo, chiếm tỷ lệ 18,2%; 17 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm tỷ lệ 1,6%; 157 đại biểu là các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 13,8%; 360 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách chiếm tỷ lệ 31,6%.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MTTQ)

Tại phiên trù bị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, các quy chế; tiến hành tổ chức 7 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận. Thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự. Ủy ban chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các vị Ủy viên Ủy ban tham gia đầy đủ các kỳ họp, nhiều vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026 đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và chủ động triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp, đã ban hành Hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận; tổ chức các hội nghị và các buổi làm việc định kỳ giữa lãnh đạo cơ quan với các ban, đơn vị với 102 nội dung, nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận. Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động và phối hợp thực hiện.

Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách đối với công tác Mặt trận, nhất là việc kịp thời tham mưu, triển khai xây dựng và hoàn thành đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026-2031"; ban hành "Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035".

"Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả rất tích cực, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hướng mạnh về cơ sở. Đã chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế đảm bảo cho tổ chức Mặt trận hoạt động. Duy trì nghiêm túc, đầy đủ và đổi mới chế độ hội nghị, cuộc họp", bà Nga cho biết.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: MTTQ)

Cũng theo bà Hà Thị Nga, Ủy ban nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao; Việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết liệt; Việc hướng dẫn MTTQ các cấp trong triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm nổi bật như: phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội; tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận; phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực là yêu cầu quan trọng, hàng đầu tạo động lực sáng tạo của tổ chức Mặt trận.

Hoạt động của Mặt trận phải luôn gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước để đảm bảo về cơ chế hoạt động hiệu quả; tăng cường hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; đồng thời phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, thật sự đổi mới về tư duy và hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu. (Ảnh: MTTQ)

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.