Phát triển một số đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên vươn tầm thế giới

Đại học Huế giữ vai trò tiên phong về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học của vùng và cả nước

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

Đại học Huế phấn đấu phát triển thành đại học quốc gia, theo định hướng đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và chuyển đổi số; giữ vai trò tiên phong, trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học của vùng và cả nước; giữ vai trò trung tâm học thuật, văn hóa và y tế chuyên sâu chất lượng cao của cả nước; là hạt nhân nòng cốt dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình đô thị đại học sinh thái gắn liền với không gian đô thị di sản đặc thù của thành phố Huế trực thuộc trung ương;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, hạ tầng học đường thông minh và hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm để đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm mũi nhọn gồm y dược chuyên sâu, công nghệ sinh học, khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, nông lâm nghiệp và thủy sản công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và dịch vụ kinh tế số; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế;

Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ giảng viên và chuyên gia đầu ngành; thu hút ít nhất 20 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo khoảng 50 giảng viên, nhà khoa học trẻ tài năng để dẫn dắt các lĩnh vực đào tạo thế mạnh;

Phấn đấu lọt vào nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh toàn cầu của hệ sinh thái giáo dục đại học vùng...

Đại học Đà Nẵng giữ vai trò hình mẫu quốc gia về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và là cực tăng trưởng dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục của vùng

Đại học Đà Nẵng phấn đấu phát triển thành đại học quốc gia, đại học trọng điểm quốc gia theo định hướng nghiên cứu đa ngành và chuyển đổi số, giữ vai trò hình mẫu quốc gia về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, chuyển đổi số và là cực tăng trưởng dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, đô thị khoa học của vùng;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng khu đô thị đại học Hòa Quý - Điện Ngọc, giữ vai trò hạt nhân lõi liên kết mạng lưới giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Chính quyền để đi đầu trong đào tạo nhân lực công nghệ cao; tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm gồm thiết kế vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, tự động hóa và công nghệ số; bảo đảm các chương trình đào tạo mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế;

Phấn đấu lọt vào nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á, trong đó có ít nhất một ngành hoặc lĩnh vực thuộc Nhóm 100 thế giới theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín, góp phần nâng cao vị thế toàn cầu của hệ sinh thái giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước...

Trường Đại học Vinh giữ vai trò trụ cột đào tạo và hạt nhân lõi dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục của tiểu vùng Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Vinh phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò trụ cột đào tạo và hạt nhân lõi dẫn dắt hệ sinh thái giáo dục đại học, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tiểu vùng Bắc Trung Bộ;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cơ sở 2 thành mô hình đô thị đại học vệ tinh thông minh nhằm mở rộng không gian phát triển; tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực trọng điểm gồm công nghệ kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học giáo dục, kinh doanh, tài chính - ngân hàng và bảo hiểm; phục vụ trực tiếp cho hành lang công nghiệp ven biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh và cực tăng trưởng Thanh Hóa; bảo đảm các ngành nghề mũi nhọn được đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế;

Phấn đấu lọt vào Nhóm 50 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á và Nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín...

Trường Đại học Nha Trang giữ vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trường Đại học Nha Trang phát triển theo định hướng ứng dụng, giữ vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo lớn của khu vực; mở rộng không gian phục vụ và cung ứng nguồn lực tri thức hỗ trợ trực tiếp cho toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu về khoa học, công nghệ biển, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm liên ngành phục vụ nghiên cứu chuyên sâu và bứt phá chất lượng hoạt động chuyên môn; đi đầu trong đào tạo và chuyển giao công nghệ khối ngành mũi nhọn gồm khoa học công nghệ biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản công nghệ cao, công nghệ thực phẩm, du lịch và dịch vụ biển; đột phá đào tạo ngành hàng hải và logistics,...

Phấn đấu đưa các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh về biển và thủy sản lọt vào nhóm đầu khu vực Đông Nam Á theo các tiêu chuẩn đánh giá và bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Trường Đại học Quy Nhơn là đầu mối liên kết cung ứng nguồn lực tri thức khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Trường Đại học Quy Nhơn phát triển theo hướng đa ngành, giữ vai trò trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo lớn của tiểu vùng Trung Trung Bộ; là đầu mối liên kết cung ứng nguồn lực tri thức phục vụ phát triển bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên;

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng phòng thí nghiệm và nâng cao quy mô để trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và điện tử của tiểu vùng; đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực khoa học sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kinh tế; bứt phá đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, thương mại biên mậu và dịch vụ liên quốc gia phục vụ cho các nước lân cận dọc theo hành lang kinh tế trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế Bờ Y;...

Phấn đấu đưa các lĩnh vực, ngành nghề mũi nhọn lọt vào nhóm đầu khu vực Đông Nam Á theo các tiêu chuẩn đánh giá và bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín.

Đề án cũng định hướng tới năm 2025, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong Đề án thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ uy tín ngang tầm khu vực châu Á và thế giới; trong đó có ít nhất 02 cơ sở giáo dục đại học lọt vào nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; làm chủ công nghệ lõi và tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh, khoa học vật liệu, kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sáng tạo; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và công nghệ theo mô hình đại học thông minh, xanh, tuần hoàn, bảo đảm các khu đô thị đại học tích hợp đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero) theo lộ trình quy định.