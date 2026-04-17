Đà Nẵng nghiên cứu phương án đưa các trường đại học về Tam Kỳ

Thứ Sáu, 12:04, 17/04/2026
VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang tính phương án bố trí hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo về khu vực Tam Kỳ (tỉnh lỵ Quảng Nam cũ) nhằm tạo động lực phát triển.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) được tổ chức lại thành 4 phường: Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú. Khi không còn là đô thị tỉnh lỵ, khu vực này ghi nhận sự dịch chuyển mạnh về nhân lực hành chính, các hoạt động chính trị, văn hóa, dịch vụ giảm rõ rệt. Sức mua suy giảm, thị trường trầm lắng, nhiều cơ sở kinh doanh gặp khó khăn.

Tam Kỳ sau khi không còn là đô thị tỉnh lỵ: dân cư thưa thớt, kinh tế khó khăn

Các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú đề nghị thành phố Đà Nẵng nghiên cứu phương án bố trí hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo, nghiên cứu về khu vực Tam Kỳ. Việc này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất hiện có, đồng thời tạo thêm động lực thu hút dân cư, giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Nhiều ý kiến cũng đề xuất định hướng Tam Kỳ trở thành trung tâm giáo dục, gắn với các mô hình đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học, dịch vụ phục vụ công nghiệp và logistics.

Đặt vấn đề về trung tâm động lực cho khu vực đô thị Tam Kỳ, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã từng nghiên cứu phương án từng bước hình thành trung tâm giáo dục - đào tạo tại khu vực này. Nội dung này đã được đề xuất và hiện đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong quá trình lập quy hoạch chung. Phương án dịch chuyển hoặc mở rộng không gian đào tạo ra vùng ven được xem là hướng đi nhằm phân bổ lại mật độ dân cư, sinh viên, đồng thời tạo dư địa phát triển đô thị mới.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

“Các trường đại học, nhất là các trường đại học thông thường, có thể chuyển vào phía Nam khu vực Tam Kỳ. Đối với các trường đại học chất lượng cao, đào tạo sau đại học thì bố trí ở khu vực trung tâm Đà Nẵng (cũ), gắn với trung tâm tài chính và công nghệ, chuyển đổi số. Tuy nhiên, đây là chủ trương rất lớn, cần được bàn kỹ”, ông Trần Nam Hưng cho hay.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thành phố thống nhất chủ trương từng bước nghiên cứu bố trí các cơ sở giáo dục, y tế vào khu vực đô thị Tam Kỳ; đồng thời định hướng phát triển không gian gắn với khu vực Làng đại học Đà Nẵng về phía Nam. Mục tiêu là tạo động lực phát triển mới, phân bổ lại không gian đô thị hợp lý.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, việc triển khai phải bám quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ hạ tầng, quỹ đất và điều kiện vận hành: “Trong quá trình xây dựng quy hoạch, tư duy phải là quy hoạch vùng, không phải quy hoạch theo từng xã, phường, tránh làm phá vỡ không gian đô thị Tam Kỳ. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cần nghiên cứu lại. Việc bố trí các lĩnh vực như y tế, giáo dục đưa về khu vực Tam Kỳ phải có quy hoạch cụ thể, chi tiết, để khi quy hoạch được phê duyệt là có thể triển khai ngay”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Trụ sở dôi dư: Nếu "làm cơ học" sẽ lãng phí dài hạn
Trụ sở dôi dư: Nếu "làm cơ học" sẽ lãng phí dài hạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cảnh báo tình trạng dự án "đắp chiếu" kéo dài và trụ sở dôi dư sau sáp nhập, nhấn mạnh yêu cầu xử lý dứt điểm, đồng bộ theo quy hoạch để tránh lãng phí và tạo động lực phát triển.

Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công
Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công

VOV.VN - Gần một năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm trụ sở công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hiện đang bỏ không. Nhiều trụ sở không sử dụng, thiếu người bảo vệ, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ gây lãng phí tài sản công.

Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
Lâm Đồng xử lý trụ sở và tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp, xử lý dứt điểm nhà đất công dôi dư sau thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai phương án xử lý đối với 525 cơ sở nhà đất để tránh hư hỏng, lãng phí.

