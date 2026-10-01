Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường (thành phố Bắc Ninh) và ông Phạm Bảo Sơn (tỉnh Hưng Yên).
Tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh. Trước đó, ngày 24/9, tại kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu ông Đào Thanh Trường giữ chức vụ này.
Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Trước đó, ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.