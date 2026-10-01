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Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên

Thứ Năm, 20:06, 01/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường (thành phố Bắc Ninh) và ông Phạm Bảo Sơn (tỉnh Hưng Yên).

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Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường. 

Tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh. Trước đó, ngày 24/9, tại kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu ông Đào Thanh Trường giữ chức vụ này.

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Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Bảo Sơn được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: hdnd.hungyen.gov.vn

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Trước đó, ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Bảo Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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