Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường làm Phó Chủ tịch TP Bắc Ninh

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tờ trình giới thiệu bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn trình giới thiệu HĐND bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt

Theo đó, căn cứ Công văn số 5141-CV/VPTW ngày 18/9/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031; Căn cứ Nghị quyết số 84-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031; Tờ trình số 614/TTr-SNV ngày 23/9/2026 của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giới thiệu đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ứng cử để Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 -2031.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với phương án nhân sự được giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường

Kết quả, ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh trúng cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 -2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt, đạt 95,3% trên tổng số đại biểu.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh nhất trí bầu ông Đào Thanh Trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980. Quê quán, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận cao cấp, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Xã hội học năm 2010 và được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Xã hội học năm 2016. Đồng chí Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.