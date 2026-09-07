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Phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển

Thứ Hai, 16:34, 07/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1733/QĐ-TTg ngày 5/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển và phân công cơ quan chủ trì thực hiện.

Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển gồm có 12 đề mục: 1. Nhà giáo; 2. Công nghiệp công nghệ số; 3. Trí tuệ nhân tạo; 4. Phòng thủ dân sự; 5. Phòng không nhân dân; 6. Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 7. Thương mại điện tử; 8. Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; 9. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (thay thế vị trí của đề mục "Tương trợ tư pháp" (đề mục này loại bỏ khỏi Bộ pháp điển)); 10. Dẫn độ; 11. Tương trợ tư pháp về dân sự; 12. Tương trợ tư pháp về hình sự.

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Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Trước 15/7/2027 phải hoàn thành bổ sung đề mục vào Bộ pháp điển

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thời hạn hoàn thành bổ sung đề mục vào Bộ pháp điển là trước ngày 15/7/2027.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục để bảo đảm việc thực hiện pháp điển được thuận lợi, hiệu quả.

Bộ Tư pháp hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện pháp điển đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định này trước ngày 31/7/2027.

PV/VOV.VN
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