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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Thi hành nghiêm minh mọi bản án có hiệu lực

Thứ Sáu, 12:30, 17/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026). Lễ kỷ niệm được kết nối trực tuyến đến 34 cơ quan Thi hành án dân sự trên cả nước.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Thi hành án dân sự không ngừng được hoàn thiện về thể chế, tổ chức và phương thức hoạt động.

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Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Hệ thống từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và giữ vững kỷ cương xã hội.

Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, hệ thống Thi hành án dân sự đã tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, tín dụng - ngân hàng có giá trị lớn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khơi thông nguồn lực cho phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức Thi hành án dân sự theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hệ thống đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 

Cùng với đó, cuộc cách mạng chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Việc đưa Nền tảng số Thi hành án dân sự vào vận hành thống nhất trên toàn quốc, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành

Biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động hệ thống thi hành án dân sự trong 80 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phấn đấu tăng trưởng bền vững hai con số, đòi hỏi phải huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp phải là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng tổ chức thi hành pháp luật còn là khâu yếu.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trong bối cảnh đó, theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, hệ thống Thi hành án dân sự phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời bảo đảm các bản án, quyết định được thực thi nghiêm minh, bảo vệ quyền tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, đưa các nguồn lực đang bị tồn đọng trở lại phục vụ phát triển, củng cố niềm tin vào công lý và tạo lập môi trường pháp lý an toàn, minh bạch cho đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tổ chức thi hành nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2025; tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật; bảo đảm pháp luật về thi hành án dân sự được thực hiện thống nhất, thông suốt; không để khoảng trống pháp lý hoặc vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình thi hành án.

"Bảo đảm tất cả các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, đúng pháp luật và hiệu quả; lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và hiệu quả thu hồi tài sản làm thước đo", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án.

"Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 162 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng hệ thống Thi hành án dân sự tinh gọn, hiện đại. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự có bản lĩnh, liêm chính, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân", Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện Nền tảng số Thi hành án dân sự.

Xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”, kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; từng bước hình thành nền thi hành án số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch.

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Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tổ chức thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước. Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

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Chính thức vận hành nền tảng số Thi hành án dân sự

VOV.VN - Việc đưa nền tảng số về thi hành án dân sự vào vận hành không chỉ thể hiện sự đổi mới về tư duy, công nghệ mà còn là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản trị hiện đại trên dữ liệu số, kết hợp và cập nhật theo thời gian thực.

Kim Anh/VOV.VN
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