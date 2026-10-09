English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 30 đề mục

Thứ Sáu, 18:57, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Nghị quyết số 324/NQ-CP ngày 9/10/2026 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 30 đề mục.

phe duyet ket qua phap dien he thong quy pham phap luat doi voi 30 de muc hinh anh 1
Ảnh minh họa có sử dụng AI

Nghị quyết nêu rõ, phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 30 đề mục thuộc 18 chủ đề, gồm:

Đề mục Dữ liệu (thuộc chủ đề An ninh quốc gia); 

2 đề mục Giao dịch điện tử; Viễn thông (thuộc chủ đề Bưu chính, viễn thông);

Đề mục Hóa chất (thuộc chủ đề Công nghiệp);

Đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình (thuộc chủ đề Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới);

Đề mục Đất đai (thuộc chủ đề Đất đai);

Đề mục Việc làm (thuộc chủ đề Lao động);

Đề mục Bảo vệ môi trường (thuộc chủ đề Môi trường);

Đề mục Phòng, chống rửa tiền (thuộc chủ đề Ngân hàng, tiền tệ);

2 đề mục Công tác lãnh sự; Lễ tân ngoại giao (thộc chủ đề Ngoại giao, điều ước quốc tế);

5 đề mục: Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Phòng thủ dân sự; Phòng không nhân dân; Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (thuộc chủ đề Quốc phòng)

Đề mục Giá (thuộc chủ đề Tài chính)

Đề mục Tài nguyên nước (thuộc chủ đề Tài nguyên)

Đề mục Hoạt động in (thuộc chủ đề Thông tin báo chí, xuất bản);

2 đề mục Công đoàn; Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (thuộc chủ đề Tổ chức chính trị - xã hội, hội);

5 đề mục: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Căn cước; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (thuộc chủ đề Trật tự, an toàn xã hội);

Đề mục Lưu trữ (thuộc chủ đề Văn thư, lưu trữ);

2 đề mục Kinh doanh bất động sản; Nhà ở (thuộc chủ đề Xây dựng nhà ở, đô thị);

Đề mục Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp (thuộc chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật).

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp 30 đề mục vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc 30 đề mục nêu trên.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc 30 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

 

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Xác lập giá trị pháp lý của tố tụng điện tử
Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Xác lập giá trị pháp lý của tố tụng điện tử

VOV.VN - Sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Xác lập giá trị pháp lý của tố tụng điện tử

Sửa Bộ luật Tố tụng hình sự: Xác lập giá trị pháp lý của tố tụng điện tử

VOV.VN - Sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển
Phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1733/QĐ-TTg ngày 5/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển và phân công cơ quan chủ trì thực hiện.

Phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển

Phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1733/QĐ-TTg ngày 5/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đề mục bổ sung vào Bộ pháp điển và phân công cơ quan chủ trì thực hiện.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội