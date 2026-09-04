Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM: Báo chí cần tận dụng cơ hội từ Luật Phát triển đô thị

Chiều 4/9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai Đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cùng các đơn vị trực thuộc đã hoạt động ổn định; công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống truyền thông.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện bước đầu tạo tiền đề nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có.

Trong thời gian tới, đơn vị khẩn trương xử lý những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí; hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến những đơn vị đã kết thúc hoạt động.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cùng 3 đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát nhân sự, nghiên cứu tiếp nhận thêm phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí đã kết thúc hoạt động để bổ sung đội ngũ.

Các đơn vị cần khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, giấy phép hoạt động báo chí, hoàn thiện quy trình quản trị, điều hành và sản xuất nội dung theo hướng tinh gọn, khoa học, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Đồng thời, phân định cụ thể nhiệm vụ của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM và các cơ quan báo chí trực thuộc, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi cùng các đại biểu

Thành ủy TP.HCM yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, xây dựng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố; đồng hành với sự phát triển của TP.HCM, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng.

Các đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa nền tảng, đầu tư hạ tầng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, phân phối nội dung, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, khắc phục tình trạng chậm chuyển đổi.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cùng các đơn vị trực thuộc đã hoạt động ổn định (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, các đơn vị phải quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; giải quyết chế độ, chính sách để đội ngũ yên tâm công tác, phát huy năng lực.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 là bước ngoặt lớn, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế, tạo thêm động lực phát triển.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, những quy định mới của Luật thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ và các cơ quan báo chí có thể nghiên cứu, đề xuất cơ chế riêng phục vụ sự phát triển của báo chí TP.HCM.

"Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP có thể nghiên cứu đề xuất các cơ chế riêng phục vụ cho sự phát triển của cơ quan cũng như các cơ quan báo chí trực thuộc. Xem đây là cơ hội để đầu tư và phát triển, phục vụ lâu dài, tạo tiền đề cho hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp sắp tới", bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả triển khai Đề án, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và hướng dẫn của các cơ quan, sở, ngành. Ba cơ quan báo chí trực thuộc gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM có bề dày truyền thống, đội ngũ người làm báo giàu kinh nghiệm, hạ tầng và nền tảng truyền thông đa dạng, tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái báo chí đa phương tiện có sức lan tỏa rộng. Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị cùng đội ngũ viên chức, người lao động đã chủ động phối hợp, nỗ lực duy trì hoạt động liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp. Các nhiệm vụ tiếp nhận từ Trung tâm Báo chí TP.HCM đã có quy trình, nhân sự và kinh nghiệm thực hiện, thuận lợi cho việc duy trì họp báo, cung cấp thông tin, điểm tin và điểm báo hằng ngày. Đến nay, tình hình dư luận và tâm trạng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động tại các cơ quan báo chí ổn định, chưa phát sinh vấn đề phức tạp, nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là trên không gian mạng.