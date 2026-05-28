Thành ủy TP.HCM bàn Luật Đô thị đặc biệt và thành lập cơ quan báo chí mới

Ngoài nội dung sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP.HCM và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội nghị Thành ủy cũng thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới; dự thảo đề án, quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Sau khi nghe trình bày các tờ trình và ý kiến thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị.

Đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, ông Trần Lưu Quang cho biết việc xây dựng dự án luật là yêu cầu cấp bách nhằm đáp ứng những đòi hỏi từ thực tiễn phát triển hiện nay. Ông đề nghị khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương cũng như yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, ông Trần Lưu Quang cho biết chương trình hành động đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, chương trình có cơ chế kiểm soát cụ thể nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và đồng bộ trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện sẽ được tiến hành theo thời gian thực, gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực; tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo của TP.HCM.

Về việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết đây là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. TP.HCM triển khai trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, tạo điều kiện để báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.