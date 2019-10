Phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự tại khu vực miền Nam do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức hôm nay 11/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự là kết quả của sự đoàn kết, hợp tác, tinh thần chia sẻ trách nhiệm của các quốc gia hướng tới mục tiêu thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự vì sự phát triển bền vững và bao trùm.

Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự do. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam.

Theo công bố ngày 17/9/2019 của Vụ các vấn đề Kinh tế - xã hội, Liên hợp quốc, trên thế giới hiện có hơn 272 triệu người di cư, chiếm 3,5 % dân số thế giới với 74% người trong độ tuổi lao động, trong khi đó vào năm 2000 số lượng người di cư mới chỉ chiếm 2,8% dân số thế giới.

Sự gia tăng nhanh chóng các dòng di cư xuyên quốc gia càng cho thấy tầm quan trọng của sự ra đời Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự - thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về di cư trong việc thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn cầu nhằm quản lý di cư một cách hiệu quả.

Ông Tô Anh Dũng nhấn mạnh, việc Việt Nam thông qua Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự là bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về di cư, đồng thời tạo thêm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này.

Ông Mark Brown, Quyền Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam đối với quá trình xây dựng, đàm phán, thông qua Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

Trong bối cảnh các dòng di cư của Việt Nam ra nước ngoài ngày càng đa dạng và phức tạp, cùng với các cơ chế, cam kết hợp tác khu vực như Tiến trình Colombo, Tuyên bố ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người di cư, việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự sẽ giúp Việt Nam đảm bảo tốt hơn sự an toàn và thịnh vượng của người di cư.

Đề cao tầm quan trọng của Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TPHCM cho rằng, khởi động tiến trình di cư hợp pháp, an toàn và trật tự sẽ giúp quản lý hiệu quả di cư nhằm hạn chế rủi ro nảy sinh trong quá trình di cư và đưa di cư trở thành động lực cho hợp tác và phát triển giữa các quốc gia.

Việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự sẽ góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích của người di cư, nước gốc, nước tiếp nhận và các địa phương có đông người di cư như TPHCM.