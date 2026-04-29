Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist

Ngày 29/4, tại Nhà hát TP.HCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức chương trình “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Saigontourist Group. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Saigontourist Group.

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của doanh nghiệp trong suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đã trao cờ truyền thống của Thành phố cho đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Saigontourist Group. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết vào năm 1975, đơn vị khởi đầu chỉ với 236 nhân sự, đón 1.689 lượt khách và đạt mức doanh thu hơn 2,5 triệu đồng.

Đến nay, doanh nghiệp đã lột xác thành một hệ sinh thái khổng lồ với hơn 100 đơn vị thành viên, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động và phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm.

Riêng năm 2025, tổng doanh thu của hệ thống đạt 16.935 tỷ đồng, lợi nhuận 4.353 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 3.458 tỷ đồng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng trao cờ truyền thống cho Saigontourist Group. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Những thành tựu này cho thấy vai trò đầu tàu của doanh nghiệp. Đánh giá tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong suốt 50 năm qua, Saigontourist Group luôn khẳng định vị thế là doanh nghiệp nhà nước chủ lực, giữ vai trò nòng cốt phát triển du lịch Thành phố theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập.

Doanh nghiệp cũng có công lớn trong quảng bá văn hóa Việt Nam, tiêu biểu là việc tổ chức thành công Đường hoa Nguyễn Huệ – một biểu tượng văn hóa đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Saigontourist Group tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt ngành du lịch, đẩy mạnh đổi mới và xây dựng các sản phẩm đặc sắc để nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ du lịch quốc tế.