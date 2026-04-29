中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist

Thứ Tư, 14:27, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỷ niệm 50 năm thành lập, Saigontourist Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Từ 236 nhân sự ban đầu, đến nay doanh nghiệp đã vươn lên mốc doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế nòng cốt của ngành du lịch TP.HCM.

Ngày 29/4, tại Nhà hát TP.HCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức chương trình “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước”.

pho chu tich nuoc trao huan chuong lao dong hang nhat cho saigontourist hinh anh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Saigontourist Group. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho Saigontourist Group.

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của doanh nghiệp trong suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng đã trao cờ truyền thống của Thành phố cho đơn vị.

pho chu tich nuoc trao huan chuong lao dong hang nhat cho saigontourist hinh anh 2
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Saigontourist Group. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết vào năm 1975, đơn vị khởi đầu chỉ với 236 nhân sự, đón 1.689 lượt khách và đạt mức doanh thu hơn 2,5 triệu đồng.

Đến nay, doanh nghiệp đã lột xác thành một hệ sinh thái khổng lồ với hơn 100 đơn vị thành viên, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động và phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm.

Riêng năm 2025, tổng doanh thu của hệ thống đạt 16.935 tỷ đồng, lợi nhuận 4.353 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 3.458 tỷ đồng.

pho chu tich nuoc trao huan chuong lao dong hang nhat cho saigontourist hinh anh 3
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cũng trao cờ truyền thống cho Saigontourist Group. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Những thành tựu này cho thấy vai trò đầu tàu của doanh nghiệp. Đánh giá tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong suốt 50 năm qua, Saigontourist Group luôn khẳng định vị thế là doanh nghiệp nhà nước chủ lực, giữ vai trò nòng cốt phát triển du lịch Thành phố theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập.

Doanh nghiệp cũng có công lớn trong quảng bá văn hóa Việt Nam, tiêu biểu là việc tổ chức thành công Đường hoa Nguyễn Huệ – một biểu tượng văn hóa đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Saigontourist Group tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt ngành du lịch, đẩy mạnh đổi mới và xây dựng các sản phẩm đặc sắc để nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ du lịch quốc tế. 

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: Saigontourist Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Huân chương lao động hạng Nhất 50 năm thành lập Saigontourist Group
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ hội ẩm thực 500 món ngon tại TP.HCM hút khách trong ngày khai mạc
Lễ hội ẩm thực 500 món ngon tại TP.HCM hút khách trong ngày khai mạc

VOV.VN - Thực khách được thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền ngay tại TP.HCM, từ những món ăn dân dã “gây thương nhớ” đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, đến ẩm thực xanh - chay và khu “ẩm thực không biên giới” với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

Lễ hội ẩm thực 500 món ngon tại TP.HCM hút khách trong ngày khai mạc

Lễ hội ẩm thực 500 món ngon tại TP.HCM hút khách trong ngày khai mạc

VOV.VN - Thực khách được thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền ngay tại TP.HCM, từ những món ăn dân dã “gây thương nhớ” đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, đến ẩm thực xanh - chay và khu “ẩm thực không biên giới” với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chuẩn bị đón khách du Xuân
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chuẩn bị đón khách du Xuân

VOV.VN - Sau 2 tuần thi công, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 của TP.HCM cơ bản hoàn thành các cảnh quan ấn tượng với sự xuất hiện của các linh vật, chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan từ tối mai (19/1) tức 28 Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chuẩn bị đón khách du Xuân

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 chuẩn bị đón khách du Xuân

VOV.VN - Sau 2 tuần thi công, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 của TP.HCM cơ bản hoàn thành các cảnh quan ấn tượng với sự xuất hiện của các linh vật, chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan từ tối mai (19/1) tức 28 Tết.

Đông đảo người dân du khách du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM
Đông đảo người dân du khách du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM

VOV.VN - Trong ngày 29 Tết, địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách nhất chính là Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM). Mặc dù là đầu giờ chiều nhưng hôm nay trời nắng không gắt, gió nhẹ mát mẻ. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân, du khách du xuân.

Đông đảo người dân du khách du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM

Đông đảo người dân du khách du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP.HCM

VOV.VN - Trong ngày 29 Tết, địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách nhất chính là Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM). Mặc dù là đầu giờ chiều nhưng hôm nay trời nắng không gắt, gió nhẹ mát mẻ. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân, du khách du xuân.

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ xuân Ất Tỵ 2025 tại TP.HCM
Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ xuân Ất Tỵ 2025 tại TP.HCM

VOV.VN - Tối 27/1, đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) chính thức khai mạc với sự tham dự của đông đảo người dân.

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ xuân Ất Tỵ 2025 tại TP.HCM

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ xuân Ất Tỵ 2025 tại TP.HCM

VOV.VN - Tối 27/1, đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) chính thức khai mạc với sự tham dự của đông đảo người dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội