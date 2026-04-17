Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại Vĩnh Long

Thứ Sáu, 14:57, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/4, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở xã Trung Thành, Vĩnh Long diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa hội tụ - Gắn kết tương lai". Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu.

Ngay sau bài phát biểu chào mừng của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái, không gian ngày hội trở nên sôi động với hành trình trải nghiệm văn hóa đa sắc màu của bốn dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa và Chăm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long

Tại không gian văn hóa Khmer với chủ đề "Sắc màu văn hóa Khmer", tiếng nhạc ngũ âm rộn rã hòa cùng điệu múa Rô- băm truyền thống đã tạo nên một không khí vui tươi và gắn kết. Các đại biểu đã cùng tham gia trải nghiệm điệu múa Rom vong và tận mắt chứng kiến nghệ nhân trình diễn quy trình làm cốm dẹp truyền thống.

Tiếp nối mạch nguồn văn hóa, không gian dân tộc Kinh đưa quan khách trở về với "Hồn quê Nam Bộ" thông qua các loại hình di sản như nói thơ Vân Tiên, đờn ca tài tử. Những hình ảnh mộc mạc của làng nghề làm gốm, tráng bánh tráng hay nghệ thuật thắt lá dừa đã tái hiện sinh động đời sống lao động sáng tạo của người dân miệt vườn qua bao thế hệ.

Bầu không khí ngày hội tiếp tục rộn ràng bởi sự rộn ràng tại không gian văn hóa Hoa với các tiết mục múa lân và múa quạt rực rỡ sắc màu.

Hành trình trải nghiệm khép lại đầy tinh tế tại không gian văn hóa Chăm với chủ đề "Nét duyên làng Chăm", nơi nhịp trống Paranưng trầm ấm hòa quyện cùng nghệ thuật dệt thổ cẩm đặc sắc. Những chiếc khăn đội đầu duyên dáng và trang phục truyền thống đã mang đến một nét chấm phá mềm mại, huyền ảo, làm đậm nét hơn bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày hội không chỉ là dịp để tôn vinh bản sắc riêng của mỗi dân tộc mà còn là cơ hội để thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng văn minh và giàu đẹp. Ngày hội kết thúc thành công tốt đẹp với nghi thức trao quà tri ân cho đại diện các dân tộc, mở ra một niềm tin mới về sự gắn kết và phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định ý nghĩa quan trọng của sự kiện trong việc tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch; phát huy vai trò của hệ thống chính trị và người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Cũng trong sáng nay, tại Khu Lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm và tham quan, tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Khu Lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã gửi tặng Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt phần quà. 

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia

VOV.VN - Sáng nay (17/4), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia gồm: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tag: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Ngày hội Văn hóa các dân tộc Vĩnh Long
VOV.VN - Sáng 16/4, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc.

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

VOV.VN - Sáng 11/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác của TƯ đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La.

