  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc trong CAND

Thứ Năm, 16:08, 16/04/2026
VOV.VN - Sáng 16/4, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn...”.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định chủ trương xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới, Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam yêu cầu phát triển mạnh mẽ nền văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; coi trọng hệ sinh thái văn hóa, các thiết chế văn hóa, thư viện, xuất bản; khuyến khích học tập, đọc sách suốt đời; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công an, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, phát triển văn hóa đọc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, coi văn hóa đọc và văn hóa học tập là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng đội ngũ.

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự lễ khai mạc.

Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND năm nay với chủ đề: "Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân" bám sát chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương  lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030, là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc trên lĩnh vực xây dựng văn hóa, con người Công an nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt khơi dậy khát vọng học tập, lan tỏa văn hóa đọc, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tri thức, kỹ năng công tác cho cán bộ, chiến sĩ; qua đó, củng cố nền tảng tri thức, xây dựng văn hóa Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Học viên Trần Như Hoa, Học viện Cảnh sát nhân dân bày tỏ: “Hưởng ứng phong trào ý nghĩa này, chúng em tích cực tham gia các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc trong CAND; chủ động đến với thư viện, phòng đọc, tủ sách tại đơn vị, nhà trường; Mạnh dạn chia sẻ những cuốn sách hay, những tri thức bổ ích với bạn bè, đồng đội thông qua các câu lạc bộ sách, diễn đàn trao đổi học thuật, các buổi sinh hoạt chuyên đề ở trường và đơn vị; Gương mẫu trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên số, “thư viện số”, “tủ sách thông minh” một cách hiệu quả, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực trong lực lượng CAND”. 

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 3
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia sẻ tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục coi trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời coi phát triển văn hóa đọc là một nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 30 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 80 trong lực lượng CAND; chú trọng đẩy mạnh học tập suốt đời, gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào thực tiễn; biến việc đọc, học suốt đời trở thành nề nếp, thành văn hóa trong từng tập thể, từng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 4
Học viên Trần Như Hoa phát biểu hưởng ứng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị: “Căn cứ tình hình thực tế, Công an các đơn vị, địa phương chủ động gắn phát triển văn hóa đọc với xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với chiến lược chuyển đổi số của Ngành; xây dựng, kết nối hệ sinh thái tri thức số của CAND; khuyến khích các mô hình “thư viện số”, “tủ sách thông minh”, không gian đọc mở, thân thiện, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ; mở rộng dịch vụ liên thư viện, chia sẻ tài nguyên thông tin với các cơ sở đào tạo, các trung tâm thông tin - thư viện trong và ngoài ngành công an, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ ở mọi vùng, miền, nhất là vùng khó khăn, lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở đều có cơ hội tiếp cận tri thức mới”.  

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 5
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc trong CAND.
pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 6
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham quan triển lãm sách.
pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan du khai mac ngay sach va van hoa doc trong cand hinh anh 7
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng sách cho các đơn vị trong CAND.

Tại lễ khai mạc các đại biểu được nghe nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ chủ đề: Khuyến học xanh trong CAND: Đọc để thay đổi tư duy, học để vươn mình trong kỷ nguyên số phục vụ nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cán bộ, chiến sĩ về giá trị quan trọng của đọc, học tiếp thu tri thức nhân loại trong giai đoạn hiện nay.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã cắt băng khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân với chủ đề: “CAND theo lời Bác dạy-Đổi mới tư duy-Nâng cao tri thức-Chính quy hiện đại-Vì Đảng, vì dân”.

Việt Cường/VOV1
Tin liên quan

Đắk Lắk chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc

Hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

