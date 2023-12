Phó Chủ tịch quận Tân Bình, TPHCM về công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Long An

Giám đốc Công an Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

VOV.VN - Ngày 19/12, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cục An ninh chính trị nội bộ.