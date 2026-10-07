Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội đồng IPU-153

Trong phát biểu, Lãnh đạo Quốc hội và Nghị viện các nước chia sẻ nhận định, thế giới đang đối mặt với nhiều khủng hoảng đan xen như xung đột vũ trang gia tăng, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và khoảng cách số, lòng tin vào thể chế suy giảm, cùng rủi ro từ thông tin sai lệch và trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh đó, nghị viện có vai trò là cầu nối giữa người dân và nhà nước, cần lắng nghe, giám sát hiệu quả và mở rộng sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và các nhóm yếu thế; đồng thời kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và phát huy vai trò của IPU cũng như ngoại giao nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao IPU-153.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao IPU-153, trong đó nhấn mạnh tính bao trùm, sự tin cậy và cơ hội cho mọi người là nền tảng cốt lõi của quản trị hiệu quả và then chốt để trao quyền cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc lấy nhân dân là động lực, trung tâm của mọi quyết sách và hành động đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng sau 40 năm đổi mới và tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; khẳng định Việt Nam đang quyết tâm cải cách thể chế mạnh mẽ để kiến tạo phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực; đồng thời Quốc hội Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất 3 trọng tâm trong hợp tác liên nghị viện trong thời gian tới, bao gồm: (i) thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị; (ii) thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả thông qua tăng cường giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình; và (iii) bảo đảm khoa học - công nghệ phục vụ con người, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển; khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của IPU, góp phần cùng các nghị viện thành viên “lấy khác biệt làm chủ đề đối thoại, lấy đối thoại để gây dựng, củng cố niềm tin và lấy niềm tin để chuyển hóa mọi thách thức thành cơ hội, điều kiện hợp tác cùng phát triển”.

Cũng trong khuôn khổ IPU-153, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã tiến hành các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan, Thượng nghị sĩ Ba Lan và Hạ nghị sĩ Canada. Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova bày tỏ vui mừng việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong tháng 5/2025, trên cơ sở đó, mong muốn Việt Nam ủng hộ ứng cử vào vị trí Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026 - 2029, nhấn mạnh là đại diện đầu tiên của Nhóm địa chính trị Á - Âu tại IPU. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao ứng cử, năng lực lãnh đạo của bà Gafarova và mời bà cùng các Lãnh đạo Quốc hội Azerbaijan sớm thăm Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Ba Lan Gabriela Morawska-Stanecka (hiện đang là Phó Chủ tịch IPU) đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam, đối tác kinh tế, thương mại lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á, đề nghị hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao để triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược và tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Hiện nay, Ba Lan có cộng đồng người Việt lớn và hơn 250 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực; mong muốn duy trì quan hệ với Việt Nam - đối tác quan trọng trong ASEAN và qua Việt Nam hướng đến việc mở rộng quan hệ với các nước khác trong khu vực. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Ba Lan; khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là nền tảng để thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực gồm chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại; đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao và thúc đẩy trao đổi đoàn nghị sĩ, nhất là nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; đề nghị tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và sớm thông qua Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư; mong muốn Ba Lan vận động các nước EU còn lại phê chuẩn vấn đề gỡ thẻ vàng cho Việt Nam và không áp dụng quá mức các biện pháp phòng vệ thương mại.

Hạ nghị sĩ Canada Robert Oliphant hoan nghênh và đánh giá cao kết quả chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược nhân dịp này; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là đối tác thương mại đầy tiềm năng mà Canada muốn tăng cường hợp tác; cho biết Canada có các thế mạnh về năng lượng, môi trường, nông nghiệp, công nghệ, luyện kim, khoáng sản… và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này; vui mừng có cộng đồng gốc Việt rất lớn, đóng góp cho Canada và luôn tự hào về di sản, bản sắc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao quan hệ hai nước phát triển tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cho rằng hai nền kinh tế có thể bổ trợ lẫn nhau và còn nhiều dư địa tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư; đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận, cam kết song phương và thúc đẩy Chính phủ đàm phán nâng cấp khuôn khổ thương mại thế hệ mới và thỏa thuận bảo hộ đầu tư; đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada.