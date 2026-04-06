Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Hồng Diên được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965; Quê quán: xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lịch sử-Giáo dục, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Tóm tắt quá trình công tác

- 7/1982 - 7/1985: Bí thư Chi đoàn thôn Tịnh Xuyên; Phó Bí thư Đoàn xã Hồng Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hưng Hà khóa VII; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thái Bình.

- 8/1985 - 7/1986: Sinh viên khóa Cao cấp IV - trường Đoàn Cao cấp Trung ương Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường; Bí thư Đoàn khóa Cao cấp IV.

- 8/1986 - 8/1991: Sinh viên trường Đại học Thanh niên Liên Xô; Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư, Quyền Bí thư Thành đoàn lưu học sinh thành phố Moskva, Liên Xô.

- 9/1991 - 10/1991: Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- 10/1991 - 12/2000: Công tác tại Tỉnh đoàn Thái Bình, giữ các chức vụ: Cán bộ tổng hợp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn khóa VII (từ 5/1992). Từ tháng 2/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII, XIII kiêm Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa III; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa II, IV; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình khóa I; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX, XX.

- 12/2000 - 3/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIII (9/2001 - 7/2002: Học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

- 3/2003 - 2/2007: Công tác tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10/2005); Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khóa XII, XIII; Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư khóa XVII; Tổ trưởng đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV - khu vực Vũ Thư.

- 2/2007 - 10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.

- 10/2010 - 6/2011: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII.

- 6/2011 - 3/2015: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV.

- 3/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XVIII, XIX; Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

- 1/2016 - 5/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình (từ 6/2016); Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (từ 7/2016).

- 5/2018 - 7/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Thái Bình; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- 8/2018 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- 5/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từ 2/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (đến 6/2021). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ 1/2021).

- 4/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khoá XV (từ 7/2021).

- 1/2025 - 2/2025: Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

- 2/2025 - 12/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đại biểu Quốc hội khoá XV.

- 18/12/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quyết định số 2584-QĐNS/TW); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 22/1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.