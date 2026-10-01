Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, làm việc tại Thụy Sỹ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ; gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG); tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ; tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sỹ, Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sỹ; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam - Thụy Sỹ

Tại cuộc hội đàm sáng 29/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn Quốc hội Thụy Sỹ đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Sỹ - một trong những đối tác quan trọng tại châu Âu, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng bình đẳng, cùng có lợi.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các cơ chế khu vực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, fintech, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain, tài chính bền vững, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng hơn 10.000 người Việt Nam tại Thụy Sỹ ổn định cuộc sống, học tập, làm ăn, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, là dấu ấn quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội. Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ mong muốn hai Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong đời sống chính trị và hoạt động nghị viện. Phía Thụy Sỹ đánh giá việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác trên kênh nghị viện, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợpvới luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mời Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ thăm chính thức Việt Nam; Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ vui vẻ nhận lời.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Liên hợp quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời đề cao vai trò của nghị viện trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững; đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Việt Nam, Liên hợp quốc, UNOG và IPU trong các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Tổng Giám đốc UNOG Tatiana Valovaya khẳng định coi trọng hợp tác giữa Liên hợp quốc và IPU, nhấn mạnh trong các vấn đề phát triển bền vững cần có sự hợp tác của nghị viện. Cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của Việt Nam trong các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, Tổng Giám đốc UNOG đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam với Liên hợp quốc và những đóng góp của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva trong các hoạt động chung.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh Quốc khánh 2/9 là dịp nhìn lại chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc Việt Nam; từ một đất nước trải qua chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã trở thành quốc gia hòa bình, ổn định, năng động, chủ động hội nhập quốc tế, với vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị và sự đồng hành của Chính phủ, nhân dân Thụy Sỹ trong 55 năm quan hệ ngoại giao; mong muốn hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả thế mạnh của Thụy Sỹ gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam; cùng đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ trong vun đắp tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Sỹ Châu Mai Anh cho biết việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2025, cùng với việc Việt Nam và các nước EFTA hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, tạo thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và đào tạo nguồn nhân lực.

Đại diện Lãnh đạo Thụy Sỹ, Thượng nghị sĩ Mauro Poggia khẳng định Thụy Sỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong 55 năm qua; nhấn mạnh sự đồng hành của Thụy Sỹ với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cũng như trong những thời điểm khó khăn; đồng thời trân trọng các thế hệ đã góp phần vun đắp lòng tin, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng Thụy Sỹ

Trong các cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sỹ và Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của các đảng cánh tả và nhân dân Thụy Sỹ; mong muốn tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống, tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin về những định hướng lớn sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đề nghị hai Đảng tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin, tăng cường trao đổi về tình hình mỗi nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đồng Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sĩ Alexander Eniline. (Ảnh: TTXVN)

Đồng Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sỹ Alexander Eniline nhắc lại sự ủng hộ của nhiều thế hệ đảng viên đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, đồng thời mong muốn tăng cường tiếp xúc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng phát huy vai trò của thế hệ đảng viên trẻ và tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Thụy Sỹ Samuel Iembo bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, tăng cường các cuộc tiếp xúc, trao đổi theo hướng thiết thực, cụ thể, chú trọng chia sẻ thông tin, lý luận, kinh nghiệm và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Phát huy vai trò cầu nối của ngoại giao nhân dân

Trong cuộc gặp mặt Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam Anjuska Marija Weil và những người bạn Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn những đóng góp của Hội Hữu nghị trong việc thúc đẩy và củng cố tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các thế hệ những người bạn Thụy Sỹ đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao các hoạt động của Hội, nhất là hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam Anjuska Marija Weil cho biết Hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hướng về Việt Nam, tích cực truyền tải thông tin về Việt Nam tới công chúng Thụy Sỹ và đồng hành với Trường dạy tiếng Việt “Bình Minh” tại Zurich. Sau 10 năm hoạt động, trường tiếp tục góp phần gìn giữ tiếng Việt, kết nối văn hóa, duy trì bản sắc và tăng cường gắn kết các thế hệ người Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Phát huy vai trò cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Sỹ trong thúc đẩy quan hệ song phương và đối ngoại đa phương

Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên hai cơ quan trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ, nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương và tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đưa các định hướng hợp tác với Thụy Sỹ đi vào chiều sâu, thực chất; tăng cường kết nối các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các trung tâm khoa học - công nghệ của Thụy Sỹ với các đối tác Việt Nam; khai thác hiệu quả nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ, nhất là đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên và thế hệ thứ hai, phát huy vai trò cầu nối về tri thức, công nghệ, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đối với Phái đoàn Thường trực tại Geneva, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy vai trò đầu mối của Việt Nam tại Geneva, tích cực tham gia, đóng góp tại Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, đóng góp vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Châu Mai Anh khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục bám sát định hướng đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy hợp tác toàn diện với Thụy Sỹ, chú trọng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng, góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sỹ ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Mai Phan Dũng thông tin về chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của Phái đoàn tại địa bàn đa phương; khẳng định Phái đoàn tiếp tục phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế và đối tác tại Geneva, đẩy mạnh kết nối, tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.