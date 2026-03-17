Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Quốc vụ khanh, nhấn mạnh những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 01/2025 và kim ngạch thương mại hai chiều có chiều hướng tăng dần đều trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam hiện đang thực hiện lộ trình phát triển mới, với trọng tâm là đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Thụy Sỹ trong quá trình triển khai lộ trình này. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy nhằm tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ, bên cạnh các mảng hợp tác truyền thống.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp bà Helene Budliger Artieda tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Chia sẻ những đánh giá và ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda thông báo kết quả vòng đàm phán vừa qua của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cho biết hai bên cơ bản đã xử lý được các khác biệt, để có thể sớm kết thúc đàm phán.

Bà Quốc Vụ khanh nhấn mạnh việc hai bên ký được Hiệp định này sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và nhóm các nước trong EFTA, đem lại cơ hội để các nhà đầu tư Thụy Sỹ đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam. Bà Quốc Vụ khanh cũng cho biết tham gia đoàn công tác Việt Nam lần này có đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp bày tỏ quan tâm lớn tới triển vọng ký kết FTA và thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán và sớm đưa vào thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA, đưa Thụy Sỹ trở thành một trong các nhà đầu tư top 10 tại Việt Nam.