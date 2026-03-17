Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ

Thứ Ba, 21:48, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp bà Helene Budliger Artieda, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ, đang thăm, làm việc tại Việt Nam từ 15 – 17/3/2026.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Quốc vụ khanh, nhấn mạnh những bước phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 01/2025 và kim ngạch thương mại hai chiều có chiều hướng tăng dần đều trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam hiện đang thực hiện lộ trình phát triển mới, với trọng tâm là đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Thụy Sỹ trong quá trình triển khai lộ trình này. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy nhằm tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ, bên cạnh các mảng hợp tác truyền thống.

bo truong ngoai giao tiep quoc vu khanh bo kinh te, giao duc va nghien cuu thuy sy hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp bà Helene Budliger Artieda tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Chia sẻ những đánh giá và ý kiến của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda thông báo kết quả vòng đàm phán vừa qua của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cho biết hai bên cơ bản đã xử lý được các khác biệt, để có thể sớm kết thúc đàm phán.

Bà Quốc Vụ khanh nhấn mạnh việc hai bên ký được Hiệp định này sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và nhóm các nước trong EFTA, đem lại cơ hội để các nhà đầu tư Thụy Sỹ đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam. Bà Quốc Vụ khanh cũng cho biết tham gia đoàn công tác Việt Nam lần này có đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp bày tỏ quan tâm lớn tới triển vọng ký kết FTA và thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

bo truong ngoai giao tiep quoc vu khanh bo kinh te, giao duc va nghien cuu thuy sy hinh anh 2
Hai bên trao đổi về thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Thụy Sỹ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
bo truong ngoai giao tiep quoc vu khanh bo kinh te, giao duc va nghien cuu thuy sy hinh anh 3
Buổi làm việc ghi nhận nhiều tiến triển trong đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA). (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán và sớm đưa vào thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA, đưa Thụy Sỹ trở thành một trong các nhà đầu tư top 10 tại Việt Nam.     

PV/VOV.VN
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ Nội vụ
VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ; Đồng thời tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công thương
VOV.VN - Chiều 17/3, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào
VOV.VN - Chiều nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

