Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình

Cử tri tỉnh Ninh Bình đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, nhất là công tác kiện toàn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Việc hoàn thiện bộ máy ngay sau kỳ họp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 tại Ninh Bình.

Đồng thời, kiến nghị tới Đoàn ĐBQH tỉnh các vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh. Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp xã được hưởng phụ cấp 30% như trước đây (vì đang thực hiện nhiệm vụ cả cấp huyện và cấp xã). Sớm ban hành các chính sách phù hợp về phụ cấp chức vụ đối với Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách, Phó Trưởng các Ban HĐND hoạt động chuyên trách cấp xã, nâng mức phụ cấp đại biểu HĐND cấp xã và quan tâm các chế độ đãi ngộ khác; nghiên cứu ban hành chế độ đãi ngộ, tiền lương vượt trội cho cán bộ, công chức cấp xã và ở thôn, xóm, phố trong tình hình mới, trong đó có việc xếp lương, chế độ đãi ngộ phù hợp cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể được điều động về giữ chức vụ chủ chốt ở cơ sở…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Đối với kiến nghị sớm ban hành các chính sách phù hợp về phụ cấp chức vụ đối với Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách, Phó Trưởng các Ban HĐND hoạt động chuyên trách cấp xã, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Công tác đại biểu đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 122 sửa đổi Nghị quyết số 730/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo... Theo đó, Phó chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách cấp xã (trừ Hà Nội và TPHCM) được hưởng hệ số phụ cấp 0,5 mức lương cơ sở, còn Phó trưởng Ban chuyên trách được hưởng hệ số 0,15 mức lương cơ sở.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri nêu liên quan đến đề nghị điều chỉnh giảm bước trung gian trong quá trình luân chuyển hồ sơ để tăng thời gian cho cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tiến độ giải quyết và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp.