Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thanh được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967; Quê quán: xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học Thanh vận.

Bà Nguyễn Thị Thanh

Tóm tắt quá trình công tác

11/1988 - 5/1992: Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

15/5/1992 - 10/1992: Phó Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình.

10/10/1992 - 11/1993: Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình.

12/1993 - 7/1996: Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình.

8/1996 - 2/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

3/2000 - 14/7/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình.

15/7/2005 - 1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình.

10/1/2006 - 15/7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình.

16/7/2007 - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình.

9/2009 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình.

1/2011 - 7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình.

21/7/2011 - 8/1/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011).

9/1/2012 - 4/8/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

5/8/2013 - 26/1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

27/1/2016 - 14/4/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016).

15/4/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021); Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

4/2021 - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ 4/2021), Trưởng Ban Công tác đại biểu (đến 6/2024); Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam (từ 11/2021); thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

6/2024 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ 1/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

6/2025 - 11/2025: Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia.

11/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội XVI, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.