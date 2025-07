Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc song phương tại Đại hội Đồng APF

Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thượng viện Pháp Loic Hervé, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp. Pháp là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện, tạo động lực làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khác, trước mắt là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp dự kiến trong năm nay; Pháp ủng hộ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 và G20 hàng năm với tư cách khách mời/quan sát viên, đặc biệt với vai trò Chủ tịch G7 do Pháp đảm nhiệm dự kiến vào năm 2026; hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Pháp sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, tính đến những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua; Pháp duy trì các nguồn tài chính ưu đãi, cung cấp các khoản vay ODA, ODA không hoàn lại và hỗ trợ công nghệ cao cho Việt Nam nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa đất nước và nâng cao đời sống của người dân, tương tự như các dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, dự án Phục hồi và tôn tạo cầu Long Biên…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trong khuôn viên Quốc hội Pháp

Hai nước tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng chiến lược, đô thị thông minh, năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu hai bên như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số... Pháp tiếp tục cấp học bổng cho các bác sĩ Việt Nam sang đào tạo, tu nghiệp tại các bệnh viện của Pháp; tăng cường hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp tại Việt Nam; cảm ơn và đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống và hội nhập tốt để tiếp tục có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại và tình hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy và phát triển tích cực; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần tích cực vào củng cố quan hệ song phương và đưa quan hệ Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan điểm, lập trường và chính sách của Pháp trong vấn đề Biển Đông, đề nghị Pháp tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN và Việt Nam, trong đó có việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà kỷ niệm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Anne Le Hénanff

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp Loic Hervé nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp cũng như mối quan hệ giữa Nghị viện Pháp và Quốc hội Việt Nam. Với vai trò của mình, Thượng viện Pháp sẽ tiếp tục vào việc kết nối các địa phương hai nước, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Pháp trong đó có cơ chế Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp là điểm nhấn trong quan hệ song phương.

Ông Loic Hervé chuyển lời cảm ơn Việt Nam đã cử các đoàn cấp cao tham dự các sự kiện do Pháp tổ chức, thể hiện sự ủng hộ và mối quan hệ tốt đẹp của hai nước như Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị đại dương Liên hợp quốc và lần này là Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng APF lần thứ 50. Ông cũng chia sẻ những quan ngại về vấn đề biển và đại dương, cho biết Biển Đông là khu vực quan trọng, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải cũng như yếu tố địa chính trị.

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp Loic Hervé

Cùng tham dự cuộc gặp có Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Pháp Alain Cadec, ông cho biết Thượng viện Pháp rất quan tâm thúc đẩy hợp tác nghị viện, theo đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi Đoàn, ông dự kiến tháng 9/2025 sẽ tổ chức Đoàn nhóm nghị sĩ hữu nghị của Thượng viện Pháp thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Anne Le Hénanff, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sự tích cực của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp của Quốc hội Việt Nam và nhóm tương ứng của Quốc hội Pháp, với vai trò đặc biệt của hai vị Chủ tịch Nhóm, góp phần quan trọng trong tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Bà Anne Le Hénanff cho biết luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và nỗ lực đóng góp cho quan hệ hai nước, trong đó có việc ủng hộ thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư và việc châu Âu dỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.