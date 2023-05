Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 5/5, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục ngoại tuyến Bộ Công an.

Đồng thời điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 8/5/2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho Đại tá Lưu Hồng Quảng

Đại tá Lưu Hồng Quảng, sinh năm 1968, quê quán: huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 9/2014, ông Lưu Hồng Quảng được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và từ tháng 3/2020 đến nay giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê quán thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Quá trình công tác đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó trưởng Phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an. Tháng 5/2020 đến nay, Đại tá Cao Minh Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định cho Đại tá Cao Minh Huyền

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Cao Minh Huyền nhận nhiệm vụ mới; tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Cao Minh Huyền sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Cao Minh Huyền đã bày tỏ sự tri ân và cảm ơn chân thành, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của bản thân cùng tập thể đoàn kết, nêu gương, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị./.